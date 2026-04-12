Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Les victòries, i com s'aconsegueixen, redueixen l'ansietat"
L'entrenador del Baxi Manresa es mostra satisfet de com l'equip ha defensat per derrotar el Joventut i també de la passa endavant d'alguns dels seus homes
L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, afirmava després del partit que "hem sortit molt concentrats a un partit que ha estat molt igualat. Hem anat a estrebades depenent del nostre encert i ells responien amb accions de talent de Ruzic, Hunt, Ricky i Hakanson. Ens han fet mal amb el dos per dos i la defensa del bloqueig directe".
En el tercer quart "hem jugat millor durant vuit minuts i hem d'entendre que la defensa és la clau, i el rebot. Però quan perdem tots tenim dubtes i volem canviar els plans per ajudar els altres. Els cinc han defensat molt cohesionats i amb bona comunicació. Cometem errades per falta d'experiència, però en lloc de queixar-nos, les hem de millorar".
De tota manera, "el Joventut s'ha acostat amb grans cistelles, i hem estat bé mentalment. Llavors hem tirat tres triples sols perquè ens han deixat fer-ho, en una zona, i els hem fallat. M'agrada que els hem tirat. I més, que hem anat al rebot i hem defensat bé". Per tancar el partit, "Ferran Bassas ha estat bé i amb molta determinació".
Ocampo ha destacat "Knudsen qui, amb errors, ha jugat 25 minuts i ha capturat sis rebots. Duke ha de seguir aquesta línia i aquest compromís de millorar és important i ell ho aprendrà".
Sobre el reforç que suposa la victòria, "els jugadors volen fer més del que poden, com ara Dani Pérez. O Bassas, que vol jugar bé perquè té una responsabilitat. Aquests triomfs, i com arriben, reforcen molt i redueixen l'ansietat que es crea. Això es compensa fent les coses bàsiques bé i ajudant-nos entre tots. Al final, la qualitat de l'equip es veu en moments així".
