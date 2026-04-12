Bàsquet/Lliga Endesa
Dos rivals més del Baxi Manresa fallen i l’horitzó s’aclareix més per als bagencs
El Gran Canària, que planta cara a Vitòria, i el Burgos es mantenen tres partits enrere, al costat del MoraBanc Andorra
Després d’un dissabte que va fer témer el pitjor, al revés del que ha passat amb el temps, l’horitzó s’ha aclarit per al Baxi Manresa. Un cop derrotada la Penya, ha vist com el Gran Canària i el Burgos han perdut els respectius partits a Vitòria i a casa contra el Madrid, amb la qual cosa tots dos s’han mantingut a tres partits de distància, amb l’Andorra.
Particularment igualat ha estat el duel del Buesa Arena, amb el debut del Ché García a la banqueta canària. Els insulars han arribat a guanyar per 10-25 a l’inici i s’han posat un punt amunt a dotze segons. Però un 2+1 de Forrest, seguit de dos tirs errats per Wong, han deixat el triomf a Euskadi. Simmons, amb 21 punts, ha estat el millor per al 88-86 final.
Menys èpica ha tingut la victòria del Madrid a Burgos per 78-94. Els castellans han aguantat fins a la mitja part, quan els blancs s’han escapat de la mà dels 20 punts de Hezonja i els 15 de Procida.
Un altre dels cuers, el Granada, ha estat escombrat a Múrcia per 107-91 amb un esplèndid DeJulius, autor de 31 punts. L’UCAM es manté tercer, a un triomf d’un València que ha derrotat l’Unicaja per 89-96 al Martín Carpena, dominant tota la segona part i amb 29 punts d’un superlatiu Jean Montero. Dos triomfs per darrere hi ha el Barça, que aquest cop no ha patit per apallissar el Bilbao per 90-61, amb 17 punts d’un sorprenent Fall i 16 de Parra.
