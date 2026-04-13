Bàsquet
La Grada d'Animació del Bàsquet Manresa fa públic un manifest que reclama un pavelló nou
El grup d'aficionats ha fet pública una proclama en què recullen el cansament i la perplexitat davant del canvi sobtat de discurs sobre la necessitat d'un complex esportiu de nova creació a la ciutat
L’Associació Grada d’Animació–Bàsquet Manresa Supporters ha fet públic aquest dilluns a la tarda el Manifest de la incredulitat. Una proclama en què el grup d'aficionats recull el cansament i la perplexitat davant del canvi sobtat de discurs sobre la necessitat d'un nou complex esportiu a la ciutat. El manifest no és contrari a la construcció d'un nou pavelló, que qualifiquen "d'imprescindible i llargament ajornat", sinó que és crític amb el viratge de 180 graus que s'ha experimentat en les darreres setmanes.
La negativa constant que ha envoltat la possibilitat de construir un nou equipament esportiu, sobretot en els darrers sis anys, i recent el canvi de parer en aquest mateix sentit ha suposat un "impacte sobtat", que arriba després de fer "perdre a la ciutat, a la gent, a nosaltres, un temps que ningú ens retornarà". En aquest mateix sentit, continuen, "després d’anys negant l’evidència, ara se’ns presenta com una decisió natural allò que abans es descartava sense contemplacions. I això és del tot inadmissible".
La Grada d'Animació considera que "el respecte també passa per la coherència, no fer-nos perdre el temps, oportunitats i energies amb justificacions que acaben caient pel seu propi pes". L'Associació reclama memòria, claredat i consideració, i defensa que una ciutat no es construeix només amb infraestructures, sinó també amb la manera com es prenen i s’expliquen les decisions a la gent que en forma part.
El manifest continua amb un avís que exemplifica de manera molt clara la desconfiança amb relació als darrers missatges polítics: "Han vingut i vindran excuses, elusions de responsabilitats, culpabilitzacions, i alguns encara es voldran posar la medalla, però ara ja no ens creurem ningú més. El temps posarà tothom al seu lloc". El manifest el tanca una reivindicació clara i inequívoca de la voluntat de l’associació: "Per la nostra gent, pels nostres clubs i entitats, per nosaltres i pel nostre futur i el de l’esport a Manresa: Volem un pavelló".
