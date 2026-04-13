Bàsquet | Júnior preferent
L'Occident Bàsquet Manresa clou en quart lloc la Final a Quatre de Júnior preferent
La derrota a la pròrroga contra el Bàsquet Girona en el partit pel tercer i quart lloc deixa els joves manresans sense opcions per ser al campionat estatal
L'equip júnior del Bàsquet Manresa va cloure la seva participació a la Final a Quatre del Júnior preferent amb una agònica derrota, a la pròrroga, davant del Bàsquet Girona per 66-70. El jove conjunt bagenc va arribar a tenir 15 punts d'avantatge (50-35) a les acaballes del tercer període, però el desencert en els darrers minuts va complicar més de l'esperat el partit, que va requerir cinc minuts suplementaris per resoldre si els manresans o els gironins s'adjudicaven el bitllet per l'estatal.
Els joves jugadors que dirigeix Nacho Juan van encetar la fase final de la competició davant del sempre talentós Barça que va vèncer per 106-54, i contra qui va ser impossible oposar resistència després dels primers 10 minuts. Sobretot tenint en compte que els manresans no disposaven de les dues primeres espases de l'equip: Lucas Sánchez i Gerard Fernández. En canvi, a les files blaugrana va destacar per damunt de la resta un Nikola Kusturica que ja ha demostrat amb el primer equip que està més que preparat per entrar en rotació professional.
La final de consolació tenia un premi major de l'habitual en aquests formats: el darrer bitllet per ser al Campionat d'Espanya de Clubs Júnior. Davant s'hi van trobar el Bàsquet Girona, que venia de perdre la seva semifinal davant del Joventut Badalona. Els manresans van encetar el duel amb un gran nivell, aprofitant que en aquesta ocasió sí que comptaven amb Lucas Sánchez i Shalev Lederman. El partit semblava molt encarrilat al final del tercer període, però un mal final de partit els va portar a resoldre el partit en els cinc minuts extres. Els gironins van aprofitar la dinàmica positiva que arrossegaven i es van adjudicar la plaça a l'estatal.
