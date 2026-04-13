Bàsquet/Lliga Endesa
Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
Un parell de piulades a la xarxa X provoquen respostes d'enuig, entre elles del propi club i del regidor d'Esports, Anjo Valentí
Un parell de piulades a la xarxa X de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, han creat polèmica a la xarxa social X aquest diumenge, després de la victòria del Baxi Manresa sobre l'Asisa Joventut per 87-77, al migdia. Albiol ha escrit primer un missatge d'ànim al seu equip, que dimecres es juga la classificació per a la final four de la BCL, que organitza la ciutat i, vistes algunes respostes d'aficionats manresans, n'ha etzibat un altre en què no deixava gaire bé ni l'entitat, ni el pavelló, justament en unes setmanes en què aquest està sent notícia.
Albiol ha escrit primer una piulada en què deia: "Avui hem perdut a Manresa. No cal ser un crac per entendre que els jugadors [del Joventut] tenen el cap a Atenes. És una reacció normal. Estic segur que dimecres tornaran a Badalona amb la victòria"
Algunes de les respostes a aquest missatge, una quantitat no gaire gran, l'han acusat de condescendència i de deixar entreveure que el conjunt badaloní no havia guanyat perquè no havia volgut, menystenint, així, l'esforç del Baxi. Ha estat unes hores després quan ha vingut la segona part.
En ella, Albiol, que aquest diumenge no ha estat present al Nou Congost, ha escrit que "Escric un tuit sobre la Penya i apareixen els del Bàsquet Manresa en una festa on no han estat convidats. Jo no entraré a opinar sobre si flirtegen amb el descens, ni sobre si tenen un pavelló propi de quan hi jugaven Art Housey i Kenny Simpson".
Per posar-ho en context, tots dos van jugar amb el Manresa, aleshores TDK, la temporada 1987-88, el primer d'ells dos anys després de fer-ho amb l'aleshores Ron Negrita Joventut. En tot cas, cap dels dos no va actuar al Nou Congost, el pavelló actual, sinó a l'anterior, actualment convertit en la Sala de Gimnàstica Artística Andreu Vivó.
A més, també se li ha recordat que el Palau Municipal d'Esports de Badalona, l'Olímpic, és fins i tot un any més antic que el pavelló del Nou Congost, ja que el primer va ser inaugurat el 1991 i el manresà, el 1992.
Després d'aquesta pilulada, les respostes, ara més intenses, nombroses i punyents que les anteriors, no s'han fet esperar. Entre la tempesta, dues de significatives. La primera, des del mateix Bàsquet Manresa, en què s'assegura que el club "treballa fort per fomentar tots els valors de l'esport. Un d'ells és el respecte".
La segona, a càrrec del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí.
En ella, s'adreça directament a Albiol i li respon: "Xavier, com a representant electe que ets d'una gran ciutat del país, no crec q et pagui la pena entrar a opinar d'aquesta manera. I menys vacil·lant sobre equipaments municipals d'altres municipis. Poc exemplar. Si algun dia tornes per Manresa ja t'ho recordarem. Respecte".
Cal recordar que l'alcalde de Badalona no va ser ben rebut temps enrere al Nou Congost per part de l'afició local. De fet, un seguidor va mostrar una pancarta, que posteriorment li seria retirada pels serveis de seguretat, on es llegia ""Feixistes i racistes, ni als ajuntaments ni a les pistes", dirigida al dirigent del Partit Popular.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Dolor i esperança s’uneixen en record de la manresana Jordina Martínez
- Un túnel de Mallorca, el precedent que fa descartar un rescat de l’autopista C-16
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
- Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills