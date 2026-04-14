Bàsquet | Lliga Endesa
10 victòries: La xifra màgica que encarrila la permanència virtual del Baxi a l'ACB
El conjunt bagenc va assolir diumenge el nombre de victòries que ha assegurat la continuïtat a la màxima competició del bàsquet estatal en onze de les darreres tretze temporades
Amb la treballada victòria del passat diumenge sobre la Penya al Nou Congost, el Baxi Manresa va assolir la desitjada xifra de 10 victòries. El nombre de triomfs que es marquen la gran majoria d'equips de la Lliga Endesa, ja que ha estat suficient per a garantir la permanència en onze de les darreres tretze temporades. El més important, més enllà de mantenir-se a la màxima categoria del bàsquet estatal, ha estat arribar a aquest nombre màgic quan encara queden vuit jornades per exhaurir el curs competitiu.
Ara mateix el conjunt que dirigeix Diego Ocampo és dotzè, amb un balanç de 10 victòries i 16 derrotes. Tres partits de marge respecte a la zona de descens que ara mateix marca el Morabanc Andorra, que amb 7 triomfs i 19 desfetes està empatat amb el Recoletas San Pablo Burgos i el Dreamland Gran Canària, i a cinc victòries de l'Unicaja de Màlaga, que és el darrer dels vuit equips que tindria dret a jugar pel títol. Ser a play-off és gairebé impossible, però patir per mantenir la categoria es desdibuixa de l'horitzó.
En aquest sentit, les xifres són clares. En vuit de les darreres tretze temporades, amb deu triomfs n'hi ha hagut prou per mantenir la categoria. Si bé és igualment cert que les dues excepcions a aquesta norma han succeït en els darrers quatre anys. L'Obradoiro va baixar la temporada 2023/24 sent el cuer d'un grup de tres equips empatats a 11 victòries. Aleshores es van salvar sobre la botzina el Coviran Granada i el Río Breogán.
L'altra rara avis d'aquesta constant la va patir en primera persona un dels equips que lluita ara mateix per evitar el descens, el Morabanc Andorra. Va ser al final de la temporada 2021/22, en unes darreres jornades d'infart, ja que el Saragossa es va complicar la vida en el tram final, i només una cistella de Gio Shermadini quan faltaven 2 segons per acabar el darrer partit de la temporada van condemnar els andorrans.
Ping-pong de rivals
Aquesta tranquil·litat de segur restarà pressió a l'equip de cara als vuit partits que el Baxi ha de disputar a la Lliga Endesa, sobretot tenint en compte que tots els duels els enfrontarien amb equips que o bé lluiten per la permanència o per ser al play-off. El primer, el Surne Bilbao Basket de Jaume Ponsarnau, que somia en jugar pel títol per primera vegada des de la Fase Final Excepcional de la temporada 2019/20. Després, tocarà rebre el Burgos a casa, molt centrat a evitar el descens, i set dies després el València, el primer interessat a mantenir-se al segon lloc.
Aquesta dualitat en els rivals es mantindrà fins al penúltim partit del curs, ja que a continuació el Baxi visitarà l'Andorra, i tornarà a jugar lluny del Congost contra el Bàsquet Girona, un altre equip amb la il·lusió d'allargar la temporada. Després rebrà de manera consecutiva el Saragossa i viatjarà a Gran Canària en uns duels que podrien ser claus de cara a definir el futur del segon equip que perdrà la categoria. El darrer enfrontament de la temporada serà contra el Reial Madrid, que a hores d'ara només ha perdut contra el Baskonia i el Barça.
