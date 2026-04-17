Diego Ocampo recupera Louis Olinde i Dani Pérez per assaltar el Bilbao Arena
L'entrenador del Baxi podrà comptar plenament amb el base de l'Hospitalet i l'ala-pivot d'Hamburg, que ja fa una setmana que s'entrenen amb normalitat
La mala notícia és que el tècnic gallec encara no disposarà de Retin Obasohan, a qui "la setmana vinent farem proves per saber com està el canell i l'Aquil·les"
El Baxi Manresa visita dissabte (17.00 hores) el Bilbao Arena amb la tranquil·litat de tenir ja 10 victòries i la permanència gairebé assegurada, i amb la bona notícia de la tornada als parquets tant de Dani Pérez com de Louis Olinde. No tot són bones notícies per a Diego Ocampo, que haurà de continuar fent algun experiment a la línia exterior, ja que a la baixa de llarga durada d'Hugo Benítez sembla que també hi entrarà Retin Obasohan, a qui "dimecres vinent li farem proves per saber com està el canell i l'Aquil·les".
En aquest sentit, el tècnic gallec ha volgut quedar-se amb les notícies positives, i ha explicat que tant el base de l'Hospitalet com l'ala-pivot d'Hamburg "han completat una setmana sencera d'entrenaments amb l'equip". Això sí, ha volgut ser prudent, i ha recordat que la seva entrada no alterarà els rols, "una cosa és entrenar i una altra competir. Han fet una passa endavant i els anirem posant a poc a poc dins de l'equip", queda clar, doncs, que el tècnic no vol canviar de cop els rols que han consolidat en les darreres setmanes.
Menys positiva sembla la situació en què es troba Retin Obasohan. L'exterior belga ha estat un dels pals de paller de l'equip, però les constants molèsties han estat grans mal de caps, i sembla que ara paga aquest sobreesforç. Segons ha explicat Ocampo, "serà baixa segura, i la setmana que ve li farem proves tant al canell com a l'Aquil·les per saber en quina situació es troba". L'entrenador del Baxi també ha reconegut que Hugo Benítez es troba a França en la primera part d'un tractament "molt específic" i que aviat tornarà per continuar amb la resta de fases de recuperació.
Un rival solvent a casa
El Bilbao Basket de Jaume Ponsarnau és un dels millors equips de la competició al seu feu, i de moment tenen un balanç de 10 victòries i només 3 derrotes. Una dada que no sorprèn Ocampo, que en destaca "el seu equilibri ofensiu i defensiu que han ensenyat durant tota la temporada, també a Europa, i que els ha permès arribar a la final" de la FIBA Europe Cup. Serà doncs el segon rival a qui s'enfronta al Baxi en aquest tram de temporada que té a l'horitzó -dimecres vinent- un partit important en competició europea.
Una circumstància a la qual Ocampo no vol donar massa importància: "Tenen jugadors i tècnics de tant nivell que se saben centrar molt bé en cada partit. Per fora, tothom pot opinar, però tenen un equip jove i competitiu, no crec que sigui un avantatge". El tècnic d'Ourense situa la capacitat d'aturar les seves transicions ràpides, el ràpid moviment de pilota i limitar la sagnia des de més enllà dels 6,75 com les claus principals per vèncer.
Tornant a fer referència a l'equilibri ofensiu del conjunt basc en el joc interior i l'exterior, Ocampo ha volgut destacar la figura de Tryggvi Hlinason, "un pivot que té una mitjana d'1,8 assistències, tenen un base que juga per fora, però també en tenen un que ho fa per dins i això els fa més perillosos en la creació de joc".
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble