Bàsquet | Lliga Endesa
El Baxi Manresa suma l'onzena a Bilbao i flirteja amb la permanència virtual (84-80)
El conjunt manresà es converteix en el quart equip de la Lliga Endesa que torna de Miribilla amb un triomf tot i deixar-se fins a 9 tirs lliures
El Baxi Manresa ha sumat al Bilbao Arena l'onzena victòria de la temporada en un partit esbojarrat que s'ha decidit gràcies a dues bones defenses en les darreres possessions. Els homes de Diego Ocampo han sabut resistir l'intercanvi de cops que ha proposat el Surne Bilbao Basket de Jaume Ponsarnau, i encara que s'han deixat fins a 9 tirs lliures, han assegurat un triomf que ha anat acompanyat de la permanència en les darreres 13 temporades.
El duel ha començat amb tots dos conjunts un punt erràtics fins que ha aparegut primer Reyes i després Duke Jr, que posava uns tímids 0-3 després de dos minuts i escaig jugats. L'extremeny i l'estatunidenc han obert el pot de les essències per als manresans. Els homes d'Ocampo continuaven molt junts en defensa, i pressionant amb molta agressivitat la línia de passada causaven múltiples pèrdues bilbaïnes.
Tots dos conjunts estaven incòmodes en atac, fins al punt que ni amb l'entrada de Bassas i Oriola han estat capaços de trobar clarividència ofensiva. En defensa, el Baxi continuava sòlid i els locals sumaven de manera gairebé exclusiva des dels 4,60 (11-11). Però aleshores ha aparegut el caràcter uruguaià d'Ubal, que amb un triple i dues cistelles de dos obrien un petit forat de 7 crèdits que semblaven bons tenint en compte que s'estava jugant a pocs punts.
Però en l'únic moment de desconcentració defensiva, Hlinason i Pantzar convertien dos 2+1 que comprimien de nou l'electrònic (16-17). El segon període ha començat amb molt més protagonisme ofensiu, apareixent l'encert exterior. Sobretot caient del costat dels locals, que s'avançaven per primer cop en el partit amb un triple de Petrasek (29-26). Ocampo ha demanat temps mort per aturar l'allau bilbaïna, i recuperant la solidesa defensiva i trobant bones situacions de joc en parelles, el Baxi ha recuperat el lideratge al marcador amb un parcial de 2-9.
Ponsarnau ha replicat amb la mateixa estratègia d'aturar el matx, i el marcador s'ha tornat a comprimir amb llançaments exteriors de gran dificultat de Pantzar i bones accions de joc per parelles entre Bassas i Oriola que portaven el partit al descans amb 36-39 a l'electrònic. El Baxi havia estat molt prudent amb la pilota durant tota la primera meitat, però ha encadenat fins a tres pèrdues en els primers quatre atacs de la segona meitat, que impedien que l'avantatge continués creixent.
Els de Ponsarnau patien per trobar continuïtat en atac, i el Baxi ha aprofitat dos triples consecutius d'Olinde i Reyes posaven el 43-49 a l'electrònic i amenaçaven de trencar el partit. Els manresans continuaven trobant bones situacions corals, i només les individualitats de Frey mantenien els locals dins del partit. El Baxi semblava tenir controlat l'intercanvi de cops, però el Surne Bilbao Basket ha trobat l'encert exterior de Petrasek i Font, i ha tornat a capgirar el marcador (54-53).
El Baxi ha albirat el perill i s'ha aplicat en defensa, i tot seguit Oriola ha tret una antiesportiva i una tècnica a Bagayoko que eliminaven el malià del partit abans d'entrar al darrer quart. Una acció que ha pres rellevància un minut després, quan Hlinason ha comès la seva quarta personal sobre Olinde. El Baxi es mostrava massa erràtic des del tir lliure, però Steinbergs ho corregia des de més enllà dels 6,75 i posava el 63-69 amb set minuts per jugar.
Duke Jr., fins aleshores molt condicionat per haver-se carregat amb faltes, ha posat el màxim avantatge manresà amb el 63-71. Però de nou una cistella de Petrasek i un triple de Pantzar han tornat a posar el partit a una possessió. Reyes i Brooks han fet tornar la serenor al parquet, i Ubal ha posat el 72-78 després de convertir dos tirs lliures.
Frey continuava fent molt de mal en les accions d'u contra u, i Petrasek tornava a castigar per fer perillar el partit a escassos dos minuts pel final (76-78). Brooks ha anotat una gran penetració davant Hlinasson, i ara era Pantzar qui fallava des dels 4,60. Jaworsky s'ha proposat aigualir-li la festa als d'Ocampo amb un triple des de mitja pista, però dues grans defenses col·lectives i els tirs lliures d'Olinde i Brooks han sentenciat el duel.
