Bàsquet | Lliga Endesa

Diego Ocampo: "Tenir jugadors com el Louis o el Dani ens ajuda molt com a equip"

El tècnic gallec del Baxi Manresa ha destacat la importància, sobretot en l’apartat anímic, que aporten al conjunt peces que ho donen tot quan tornen a la rotació

Louis Olinde i Pierre Oriola, abraçats després del partit a Miribilla / Aitor Arrizabalaga/ACB Photo

Marc Llohis

Manresa

En la roda de premsa posterior a la victòria del Baxi Manresa a Miribilla, Diego Ocampo s'ha mostrat especialment content amb la feina que han fet tant els membres de l’equip mèdic com Louis Olinde i Dani Pérez en primera persona per recuperar abans que acabi la temporada el nivell per jugar. El tècnic del Baxi Manresa ha felicitat els dos jugadors, valorant especialment la dedicació que han demostrat, ja que "les recuperacions no són immediates, s’han de buscar solucions i em sembla que estan fent una gran feina".

"En l’aspecte anímic, tenir jugadors com el Dani o el Louis, que tan aviat poden tornar a competir van a tope als entrenaments i apreten les dents, ens ajuda molt a tot l’equip" ha expressat el tècnic, orgullós del caràcter dels seus homes.

Quant al partit, el tècnic gallec del Baxi ha reconegut que "hem començat molt bé, però hem fallat molts llançaments oberts, i aquesta ha estat la tònica de tot el partit". En aquest mateix sentit, tampoc es va oblidar de les nou errades des de la línia dels 4,60: "Ens hem anat deixant un tir lliure per aquí, un altre adicional per allà... i això ha fet que no ens poguessim desmarcar a l’electrònic".

Notícies relacionades

Sobre el final a cara o creu, va reconèixer que la penúltima defensa hagués pogut ser millor, perquè "Jaworsky ha sortit massa sol, però ha fallat. Són coses que passen en els partits amb finals igualats, i avui ens ha sortit cara".

