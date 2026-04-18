Bàsquet | Lliga Endesa
El Gran Canària i el Morabanc Andorra es compliquen la vida
Tant els illencs com els pirinencs han perdut els seus partits i cada vegada tenen el descens més a prop
La victòria del Baxi Manresa a Miribilla ha encetat una 27a jornada de la Lliga Endesa que sembla que, a poc a poc, va separant el gra de la palla entre els equips destinats a lluitar fins al darrer alè per a mantenir la categoria. Una pugna que els manresans ja miren de molt lluny, i de la qual sembla que també se n’estan desentenent a Saragossa.
Els aragonesos han jugat un partit més, és cert, però amb la victòria de dissabte per 74-78 davant d’un rival directe com és el Dreamland Gran Canària, sembla que poden començar a respirar. En canvi, els canaris no veuen la llum al final del túnel, i ja acumulen 7 derrotes consecutives que els mantenen a la zona de perill.
Unes posicions que tampoc és capaç d’abandonar el Morabanc Andorra. El conjunt pirinenc tenia un examen complicat davant l’UCAM Múrcia, amb qui van perdre per 89-95. Els de Zan Tabak van dominar durant la major part del partit, van acabar fent curt davant de la parella que formen DeJulius i Martin.
El darrer dels duels de la jornada se l'ha endut el Joventut Badalona, que ha derrotat a l’Olímpic el Baskonia per 81-69. El conjunt que dirigeix Dani Miret ha dominat durant més de 30 minuts l’electrònic gràcies a un partit molt coral dels seus jugadors més importants.
