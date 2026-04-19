Un Marcelinho Huertas incombustible sotmet el Reial Madrid al Movistar Arena
El veterà base brasiler de La Laguna Tenerife ha capitanejat l’equip canari, que esdevé el tercer conjunt que supera els blancs en un partit a la competició domèstica
La 27a jornada de la Lliga Endesa s’ha acabat carregada de sorpreses. La més grossa, la victòria de La Laguna Tenerife al Movistar Arena (90-95), que ha suposat la tercera derrota dels blancs en aquesta edició de la competició. Però no ha estat, ni de bon tros, l’única. Al migdia, el Barris Nord s’ha convertit en una gran festa en veure com el Hiopos Lleida ha tombat el Barça (90-80). Una alegria que s’ha traslladat hores després a Granada, on el Coviran ha sumat el quart triomf del curs (83-71) davant l’Unicaja de Màlaga.
A Madrid, el partit s’ha torçat ben d’hora per als de Sergio Scariolo. Els blancs només han estat capaços de dominar amb solvència els primers cinc minuts de partit, i no han tingut arguments quan s’han trobat amb una de les millors versions de Marcelinho Huertas. El veterà base brasiler ha dirigit harmònicament el joc del seu equip, i molt ben acompanyat per un encertat Patty Mills i un diferencial Gio Shermadini, han resistit els intents de remuntada d’Andrés Feliz i Edy Tavares.
Tampoc ha guanyat l’etern rival, el Barça, que ha estat sorprès al Barris Nord per un Hiopos Lleida que ja ha sumat 10 victòries i que cada vegada ha tingut més a prop la permanència. Oriol Paulí s’ha vestit d’heroi al pavelló lleidatà, i fent molt de mal en les situacions sense pilota ha contribuït amb 27 punts a la victòria dels de Gerard Encuentra. A can Barça, amb les cames encara convalescents del partit de divendres contra el Bayern de Múnic, no n’hi ha hagut prou amb el talent de Darío Brizuela per fer front a l’allau enèrgica del Barris.
També hi ha hagut moviment a la zona baixa de la taula, ja que el Granada ha trencat totes les travesses i ha superat un Unicaja de Màlaga que continua tancant el top-8, però que no ha aprofitat l’ensopegada del Surne Bilbao Basket i continua amb el mateix nombre de triomfs.
Tampoc el Burgos ha aprofitat les derrotes de l’Andorra i el Gran Canària de dissabte, i se li ha escapat un nou duel igualat. En aquesta ocasió, contra el Rio Breogán (94-99), un resultat que deixa el descens molt obert. Qui no ha fallat ha estat el València Basket, que ha superat el Bàsquet Girona a Fontajau (81-84) i es manté al segon lloc de la taula classificatòria.
