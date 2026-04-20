Bàsquet
La Grada d'Animació vol reviure l'esperit de la Marea Vermella abans del partit contra el Burgos
Els grups d'aficionats es trobaran a Cal Xavi, on dinaran plegats i després es desplaçaran en rua festiva fins al Nou Congost
L’associació Grada d’Animació-Bàsquet Manresa Supporters, juntament amb les penyes Fora Dubtes, Zona Roja i Territori Vermell, han impulsat una iniciativa per a fer reviure l'esperit de la Marea Vermella que es va viure fa quatre temporades a Bilbao abans de l'enfrontament de diumenge amb el San Pablo Burgos. Una crida que tots els sectors de la grada fan extensiva a l'afició, amb la intenció de crear un ambient que doni un impuls extra als jugadors, abans i tot que xafin el parquet del Nou Congost.
La jornada festiva arrencarà gairebé cinc hores abans que els àrbitres llancin la pilota al cel del Congost, ja que a les 12 del migdia està previst que l'afició es reuneixi al Frankfurt Cal Xavi. Una hora més tard, començarà un dels plats forts de la jornada, un dinar popular que tindrà un cost de 10 euros i que inclou un entrepà, mitja ració de patates braves, dues begudes i un mocador de La Marea Vermella.
Entre els participants al dinar, l'organització té previst sortejar diverses samarretes de jugadors del Baxi, sabatilles que han utilitzat en algun partit, així com altre sorpreses. A les 3 de la tarda, dues hores abans del xiulet inicial, s'iniciarà la rua festiva pels carrers de Manresa, amb l'animació de la xaranga BandTorrats i les figures colossals dels gegants manresans Seny i Rauxa. Una iniciativa que ja van impulsar l'any passat abans del partit contra el Morabanc Andorra.
