El base del Baxi Obasohan demana per xarxes on podria fer una bona comanda de roses a Manresa
El base del Baxi Manresa afirma que Sant Jordi és "un dels seus dies preferits"
El jugador base del Baxi Manresa Retin Obasohan ha publicat recentment al seu compte d'Instagram una història amb una interessant consulta per als seus seguidors de cara a la Diada de Sant Jordi: "Estic buscant una floristeria a Manresa en la que pugui demanar una gran comanda de roses". En el mateix text el jugador afirma que Sant Jordi és "un dels seus dies preferits".
Obasohan porta prop de dos anys a Catalunya i sembla que ha estat temps suficient per a declarar-se un enamorat del 23 d'abril. El base va arribar a la plantilla del Baxi Manresa el juliol de 2024 sense haver estat prèviament a cap equip català ni espanyol. Venia del club italià Tortona, en el qual només s'hi va estar una temporada, igual com a la resta de clubs en els quals ha estat des de l'Alabama Crimson Tide, l'equip de la seva universitat.
Tot i la seva formació universitària als Estats Units, Obasohan va néixer a Bèlgica, el 1993, i gran part de la seva carrera es troba a Europa. Des de les quatre temporades al Crimson Tide, ha passat pel Scandone, el Oettinger Rockets Gotha, el Northern Arizona Suns, el Brose Bamberg, l'ERA Nymburk, el Haopel Jerusalem, el LDLC Asvel i el Tortona fins a arribar al Baxi. Destaca pel seu físic privilegiat i per aprofitar la seva velocitat, aconseguint resultats com l'obtingut aquest gener contra el Río Breogán, anotant 32 punts.
El març, el jugador va patir un esquinç a la mà dreta, cosa que inicialment no el va aturar del tot, ja que va anotar dos tirs lliures amb l'esquerra contra La Laguna Tenerife. Però ara l'està portant a perdre's partits com el de la jornada 27 de la Lliga Endesa.
Les roses a Manresa
Per a fer la seva comanda, el base del Baxi podrà triar entre les 105 parades exclusivament de roses amb les quals comptarà Manresa per a la diada de Sant Jordi d'aquest any. Tenint en compte la imatge de la Casa Batlló amb roses als balcons, que ha posat el jugador de fons del seu missatge, li podria interessar la nova intervenció artística singular que s’estrenarà: els balcons de la primera planta de la Buresa s’ompliran de roses en un homenatge visual a la tradició de Sant Jordi. Instal·lació que ha estat preparada i muntada per la fundació Ampans.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- Francesc Coll, nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central: 'En pocs anys, el cos doblarà efectius a la regió centre
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús