Bàsquet/Lliga Endesa
Brooks torna a estar lesionat en el Baxi Manresa, Olinde és molt dubtós per a diumenge i torna Obasohan
L'exterior amb passaport irlandés té una lesió muscular i l'alemany ha recaigut dels símptomes derivats del traumatisme cranioencefàlic, però no està descartat
El base del Baxi Manresa Eli Brooks és baixa segura per al partit que els bagencs jugaran diumenge contra el San Pablo Burgos i que pot significar, de manera virtual, la permanència una temporada més a la Lliga Endesa. Segons ha explicat el seu tècnic, Diego Ocampo, el jugador amb passaport irlandès té una afectació muscular que "el tindrà algunes setmanes aturat".
Per a aquest partit també és dubte Louis Olinde, que ha tornat a experimentar marejos després d'haver reaparegut dissabte passat a Bilbao de la seva lesió cranioencefàlica. No està descartat del tot, però si no es troba al cent per cent serà complicat que jugui.
La bona notícia és la recuperació total de Retin Obasohan, qui ja es troba a punt després de l'esquinç de canell que el va fer jugar limitat durant unes quantes setmanes, sense poder tirar amb la mà dreta, i que l'ha tingut de baixa els dos darrers partits. El belga tornarà ja totalment a punt.
Plou sobre mullat
Les lesions musculars i d'altres problemes físics de Brooks han estat una constant des que va arribar. De fet, el primer partit, a la pista de l'Slask Wroclaw, ja el va jugar amb febre. Després, es va fer un edema articular al genoll que li va fer perdre's cinc partits, amb reaparició no reeixida enmig, en un duel contra el Breogán en què va tornar a notar símptomes.
La segona lesió, ara muscular, va fer que no pogués jugar ni contra l'Unicaja, ni el partit decisiu de l'Eurocup a casa amb el Venècia. A més, després de la parada per la Copa i les finestres FIBA, no va poder finalitzar dos partits, a Granada i amb l'UCAM, per un cop i una torçada de peu. Ara havia aconseguit encadenar quatre partits sense problemes, però l'afectació actual torna a parar la seva progressió.
Pel que fa a Olinde, que va tornar a rebre un cop en la victòria del Baxi de dissabte passat a Bilbao, "després del partit es va trobar malament i ha anat entrenant-se poc. A veure com passa la nit i a veure com està dissabte. Quan es troba tan malament, no pot fer esport". El tècnic va insistir que la nova garrotada rebuda a la mateixa zona "pot haver tingut una influència menys mecànica i més emocional, però té símptomes. Dimecres es trobava malament i ara, millor. Cal donar-li suport i entendre-ho".
Almenys Obasohan "ja pot tirar amb la dreta. S'ha entrenat i es troba molt bé, amb ànims i ganes d'ajudar-nos". El belga va disputar molts partits tirant amb l'esquerra pel dolor que li ocasionava la lesió, fins que el club va decidir aturar-lo fa dos partits.
