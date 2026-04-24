Bàsquet/Lliga Endesa
Lloances de Diego Ocampo a la Festa de l'Afició ideada per la Grada d'Animació del Baxi Manresa
Els seguidors quedaran diumenge al migdia a Cal Xavi per dinar plegats i iniciar una rua de suport a l'equip cap al Nou Congost abans del duel contra el Burgos
L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha lloat la "Festa de l'Afició", la iniciativa de la Grada d'Animació del Baxi Manresa per a la prèvia del duel de diumenge contra el Burgos. Els aficionats es reuniran a Cal Xavi a partir de les dotze. Alguns d'ells hauran arribat amb els busos llançadora que s'habilitaran des del pavelló a les 12.30 i a les 13.20. Faran un dinar popular format per un entrepà, unes braves i una beguda per 10 euros, sortejaran material ofert pels jugadors i, a les tres, iniciaran una cercavila prèvia al duel, que arrenca a les cinc de la tarda.
Ocampo ha reconegut que "tot això fa tenir il·lusió de ser a la ciutat i a la Catalunya central, on molta gent s'involucra amb l'equip. Un grup d'ells són líders construint i fent coses per animar la gent a qui agrada el bàsquet perquè el visqui d'una manera especial".
Ha seguit dient que "el que han fet és impressionant. Demostra una iniciativa brutal. I llavors, que la gent els segueixi, va que estiguem il·lusionats de ser en una àrea en què la gent viu el bàsquet d'aquesta manera tan especial".
De fet, els jugadors del Baxi ja van mostrar durant la setmana, en una gravació oferta pel compte de la mateixa Grada d'Animació, que donen suport a iniciatives com aquesta, que sempre sumen a l'hora d'intentar una victòria que els donaria la permanència virtual a l'ACB.