L'original representació de la llegenda de Sant Jordi del Baxi Manresa: Ferran Bassas fa de drac, Oriola de princesa

Els jugadors de l'equip manresà han viscut la diada amb una divertida actuació

Ferran Bassas, Max Gaspà i Pierre Oriola durant la representació de la llegenda de Sant Jordi

 Ferran Bassas, Max Gaspà i Pierre Oriola durant la representació de la llegenda de Sant Jordi / Baxi Manresa

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

"Hi havia una vegada un poble que tenia un problema: un drac" narrava aquest dijous la directora de comunicació del Baxi ManresaMar Poyato, a la plantilla de jugadors que feien d'espectadors a la graderia del Nou Congost. El drac, però, no era un qualsevol. Feia 1,81 metres d'alçada i es deia Ferran Bassas. En l'equació també hi havia una princesa de més de 2 metres, 33 anys i de nom Pierre Oriola; i un cavaller, d'àlies Sant Jordi, però que a Manresa es coneixia com Max Gaspà.

Els tres jugadors van ser els encarregats, ahir, de protagonitzar una divertida actuació de la llegenda de Sant Jordi per donar a conèixer a la resta de l'equip, sobretot als nouvinguts, part de la tradició catalana. L'escenificació de com Sant Jordi va salvar la princesa del drac va despertar rialles, comentaris i aplaudiments entre els seus companys; i uns quants 'm'agrada' a les xarxes socials.

Aquesta no va ser l'única forma del Baxi d'homenatjar la festivitat. El club també va ser ahir a la plaça Sant Domènec, on van vendre roses i llibres durant tota la jornada.

L'original representació de la llegenda de Sant Jordi del Baxi Manresa: Ferran Bassas fa de drac, Oriola de princesa

L'original representació de la llegenda de Sant Jordi del Baxi Manresa: Ferran Bassas fa de drac, Oriola de princesa

L'Agència de Desensolupament de Solsona i Cardona troba feia per a set de cada deu aturats que rep

L'Agència de Desensolupament de Solsona i Cardona troba feia per a set de cada deu aturats que rep

Sánchez enalteix «els bons aliats que som de l’OTAN» davant l’interès dels EUA d’expulsar Espanya

Sánchez enalteix «els bons aliats que som de l’OTAN» davant l’interès dels EUA d’expulsar Espanya

Tretze discoteques de Barcelona estan nominades entre les millors del món del 2026: la llista completa de Catalunya

Tretze discoteques de Barcelona estan nominades entre les millors del món del 2026: la llista completa de Catalunya

Sant Salvador de Guardiola celebra Sant Marc amb tradició, homenatge i cultura popular

Sant Salvador de Guardiola celebra Sant Marc amb tradició, homenatge i cultura popular

La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall

La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall

Rosa Prat (Firhàbitat): «La fira és un aparador d’un sector que està creixent»

Rosa Prat (Firhàbitat): «La fira és un aparador d’un sector que està creixent»

Berga programa les inscripcions per accedir a l'espai de la Patum accessible

Berga programa les inscripcions per accedir a l'espai de la Patum accessible
Tracking Pixel Contents