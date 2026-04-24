L'original representació de la llegenda de Sant Jordi del Baxi Manresa: Ferran Bassas fa de drac, Oriola de princesa
Els jugadors de l'equip manresà han viscut la diada amb una divertida actuació
"Hi havia una vegada un poble que tenia un problema: un drac" narrava aquest dijous la directora de comunicació del Baxi Manresa, Mar Poyato, a la plantilla de jugadors que feien d'espectadors a la graderia del Nou Congost. El drac, però, no era un qualsevol. Feia 1,81 metres d'alçada i es deia Ferran Bassas. En l'equació també hi havia una princesa de més de 2 metres, 33 anys i de nom Pierre Oriola; i un cavaller, d'àlies Sant Jordi, però que a Manresa es coneixia com Max Gaspà.
Els tres jugadors van ser els encarregats, ahir, de protagonitzar una divertida actuació de la llegenda de Sant Jordi per donar a conèixer a la resta de l'equip, sobretot als nouvinguts, part de la tradició catalana. L'escenificació de com Sant Jordi va salvar la princesa del drac va despertar rialles, comentaris i aplaudiments entre els seus companys; i uns quants 'm'agrada' a les xarxes socials.
Aquesta no va ser l'única forma del Baxi d'homenatjar la festivitat. El club també va ser ahir a la plaça Sant Domènec, on van vendre roses i llibres durant tota la jornada.
