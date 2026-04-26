Bàsquet/Lliga Endesa
Un gran Burgos ofega la xaranga i prorroga la salvació del Baxi Manresa (94-101)
Els castellans desarticulen els bagencs en la segona meitat, tot i que el descens continua estant lluny gràcies a la derrota de l'Andorra
El Baxi Manresa ha perdut l'oportunitat de deixar sentenciada la permanència i de mirar més amunt. El descens és encara a quatre triomfs, però la mala defensa, els nervis i la frustració a la segona meitat ha donat el triomf a un Burgos que ho ha fet molt bé (94-101), que posa un duel de marge sobre la caiguda lliure gràcies al partidàs del seu triangle màgic, Neto, Happ i Corbalán. I ha estat una pena no tancar amb triomf una festa amb xaranga inclosa des de la graderia, que ha donat al Congost un ambient especial durant molts minuts.
La intensitat de la graderia s'ha traslladat a la pista en uns primers minuts de joc molt espectacular, entre esmaixades d'un Kao molt aplaudit pel públic i triples d'un Corbalán que no durarà gaire a Burgos. Han estat els tirs de tres els que han mantingut els castellans en el partit (10-11, després d'un de Heidegger).
Però la intensitat local ha seguit amb la segona unitat. Paulicap, amb quatre punts i un tap ha posat el forrellat a la cistella, i un triple de Bassas i un bàsquet de Knudsen han fet aturar el partit a Fisac amb 20-13. La resta del quart ha mantingut el ritme, amb variacions constants per no morir ofegats en els locals, i un Neto, autor de vuit punts, que ha evitat que la distància creixés més amunt del 28-23.
Encallats en el tir
Havien estat tan trepidants els deu primers minuts, que era complicat de mantenir la tendència i així ha passat en el segon. Tot i que el Burgos sigui l'equip amb més possessions de la lliga, semblava que l'afavorís un ritme més lent, en què Heidegger explotava la falta de Brooks a l'hora de defensar. Però la distància s'estabilitzava al voltant dels deu punts, amb un Baxi que ara tenia més dificultats per trobar la cistella (37-29).
El tir exterior (2 d'11 en triples i enuig amb ell mateix de Reyes) evitava que el Baxi s'escapés de més punts. Això i la bona feina d'un Happ que trobava resultat a la zona i s'enfilava als onze punts, permetia al Burgos sufocar l'ambient extern i, a sobre, un triple de Neto establia el 49-47 amb el qual s'arribaria al descans, després d'un altre intent de tres errat (0 de 4) del tirador establert a Palència.
El tercer quart ha arrencat amb el mateix tarannà, amb Happ fent un clínic de joc de peus a Kao i amb l'única diferència que ara Reyes ha clavat dos triples. Però la igualtat seguia president el duel i al Baxi li faltava el ritme de l'inici. Així, entre el pivot visitant i un Neto també encertat han capgirat el resultat en un pavelló amb menys decibels (60-63).
A més, el Baxi ha entrat aviat en bonus i el Burgos podia anar sumant en tirs lliures. Una pèrdua d'Oriola, que demanava una falta al mig del camp a Nzosa, i un bàsquet de Neto amb dobles, que ha propiciat una tècnica a Ocampo, han donat la màxima distància als locals. Almenys el públic s'ha despertat una mica amb el 65-72, però l'equip semblava molt perdut i un altre triple del brasiler establia el 68-77. Una bona acció de Duke ha semblat aixecar el personal, però un triple final de Corbalán ha estat una punyalada per tancar un període (35 punts rebuts) molt negre (72-82).
Si es volien tenir opcions, passaven per tancar la pròpia cistella, però hi havia massa nervis, també amb uns col·legiats molt millorables que s'han empassat dues antiesportives de manual. Tot i la distància, calia estar preparat per si arribava una ratxa final que fiqués dins del partit. I ha passat a còpia de tirs lliures i un 2+1 de Duke per al 85-89, amb quatre minuts per davant i amb Happ amb quatre faltes.
Però Corbalán [ja s'ha dit aquí que és molt bo] ha tret dues faltes molt intel·ligents i Samuels ha tornat als deu punts a 2.11 (87-97). Qui havia de tenir nervis, per la situació a la classificació, era el Burgos i no un Baxi que ha atacat malament i que ha acabat frustrat.
