Bàsquet/Lliga Endesa
La Marea Vermella reneix amb una rua multitudinària per donar suport al Baxi Manresa
Quatre anys després de la final four a Bilbao, la segona edició del dia de l'afició, aquest cop auspiciada per la Grada d'Animació, omple els carrers de la ciutat
El jugador Retin Obasohan s'ha unit als seguidors instal·lats a Cal Xavi per agrair el seu suport
La Marea Vermella del Baxi Manresa va ser el fenomen sorgit fa gairebé quatre anys a Bilbao, quan els aficionats del club van omplir els carrers de la capital biscaïna per empènyer l'equip a un títol europeu que va quedar a prop. Aquest diumenge, s'ha viscut la segona edició del Dia de l'Afició, que va viure el seu primer capítol la temporada passada abans d'un partit contra l'Andorra. La idea d'uns quants seguidors d'aleshores ha estat adoptada per la Grada d'Animació i la iniciativa ha rebut durant aquests dies, i aquest diumenge mateix, el suport del club i dels jugadors.
De fet, un d'ells, Retin Obasohan, s'ha acostat al migdia a Cal Xavi, el centre d'operacions de la jornada, i ha saludat tothom i ha agraït que l'afició estigui al seu costat. De fet, la jornada va ser ideada setmanes enrere, quan semblava que el partit contra el Burgos seria més determinant del que ha acabat sent, després de les darreres victòries de l'equip contra el Joventut i el Bilbao.
Els seguidors que han volgut també han pogut accedir a Cal Xavi a través dels autobusos llançadora habilitats des del Congost, per tal que hi poguessin trobar els vehicles privats en tornar. Tres d'ells, a les 12.30 hores, la una i les 13.30, han portat gent a les Bases. Allà, hi ha hagut dinar de germanor, sorteigs de material aportat pels jugadors i la presència de gegants.
Aleshores, cap a les tres, ha començat una rua baixant cap al passeig de Pere III, agafant la carretera de Cardona i seguint cap al Pont Nou, on s'ha accedit al Congost. Uns centenars de persones han seguit fins al final i, de fet, han esgotat força els terminis, ja que han arribat al pavelló menys de mitja hora abans de l'enfrontament. La festa ha estat un èxit a l'espera que el resultat també acompanyi.
