Bàsquet | Lliga Endesa

El Morabanc Andorra perd pistonada amb el Gran Canària i el Burgos

Un sorprenent Coviran Granada sotmet els pirinencs, que ara se situen a un triomf de la permanència

Lluís Costa es va vestir d'heroi local en el tram final del duel

Lluís Costa es va vestir d'heroi local en el tram final del duel / Fermin Rodriguez/ACB Photo

Marc Llohis

Manresa

La victòria del San Pablo Burgos al Nou Congost, combinada amb el triomf del Gran Canària a Girona de dissabte i amb la derrota del Morabanc Andorra a la pista del Coviran Granada han suposat un nou tomb a les places de descens. Ara mateix, són els andorrans qui ocupen la maleïda 17a posició amb un balanç de 7 victòries i 21 derrotes, a un partit de Gran Canària i Burgos, que ara marquen la permanència.

El Morabanc no ha estat capaç de certificar un triomf vital a Granada, en un partit en què malgrat haver anat a remolc durant una bona estona, ha arribat a empatar quan faltaven 40 segons. Però aleshores un magnífic Lluís Costa s’ha exhibit, i amb 5 punts consecutius ha certificat el cinquè triomf del cuer.

Qui sí que va saber resoldre millor el final del partit va ser el Gran Canària, que es va fer fort a casa davant del Girona, i que dissabte va solucionar amb un magnífic quart període un partit que se li havia complicat durant els primers 17 minuts. La contribució de Nico Brussino i Isaiah Wong, que es van combinar amb 51 punts, va resultar decisiva per a la victòria dels de Nestor García.

A la zona alta de la taula, l’UCAM Múrcia va derrotar La Laguna Tenerife i gràcies a la posterior desfeta del València contra el Reial Madrid, se situa empatat amb els taronja, que semblaven tenir controlat un partit que se’ls va escapar en els minuts finals. Tampoc el Joventut ha aprofitat la relliscada dels tinerfenys a Múrcia, ja que els ha sorprès un Río Breogán capitanejats per un decisiu Dominik Mavra.

