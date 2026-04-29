Bàsquet/Lliga Endesa
El Gran Canària guanya a la pista de l'Unicaja i fa un pas vital per salvar-se (100-101)
Els insulars forcen la pròrroga a Màlaga d’una manera inversemblant i vencen amb dos tirs lliures d’Alocén a dues dècimes per acabar
Semblava que el Gran Canària no faria gran cosa al Martín Carpena amb una arrencada de 19-4 en el marcador, però segurament això ha fet refiar-se massa a l’Unicaja. Els malaguenys es compliquen el play-off, empesos per un Bilbao que afrontarà els següents partits amb energia després d'haver conquerit aquesta mateixa nit el seu segon títol de la FIBA Europe Cup, mentre els canaris respiren alleujats amb la segona victòria seguida en tres partits des que Ché García va rellevar Jaka Lakovic a la banqueta (100-101)
I aquest cop, amb la sort que també fa falta. És cert que jugadors com Pelos han fet un partidàs i que han cregut sempre en remuntar, malgrat les estrebades constants d’un conjunt andalús massa intermitent. Al final, l’Unicaja vencia de sis, però dos triples, un de Metu a tauler i un altre de Wong, i l’errada en el tir final de Perry han conduït a la pròrroga. En aquesta, Balcerowski ha posat el 100-99 abans que els àrbitres indiquessin una falta a dues dècimes d’Alberto Díaz que Carlos Alocén no ha desaprofitat.
UNICAJA: Alberto Díaz 15, Perry 20, Webb 10, Tyson Pérez 17, Balcerowski 12 -cinc inicial- Audige, Kalinoski, Barreiro 3, Cobbs 5, Sulejmanovic 9, Duarte 7, Kravish 2
DREAMLAND GRAN CANÀRIA: Albicy, Robertson 5, Brussino 9, Metu 17, Tobey 7 -cinc inicial- Samar, Alocén 8, Pelos 24, Kuath 2
ÀRBITRES: Calatrava, Serrano i Ríos
PARCIALS: 25-19, 44-43, 69-65, 87-87 (final del partit), 100-101 (final de la pròrroga)
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència