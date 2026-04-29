Bàsquet/Lliga Endesa
El València arribarà a Congost per jugar contra el Baxi Manresa exigit per la situació a l’Eurolliga
L’equip de Pedro Martínez va perdre el primer partit dels quarts de final i jugarà al Congost abans de visitar el Panathinaikos
Tot i que el potencial del València, un dels vuit millors equips d’Europa, segon de la fase regular de l’Eurolliga, és indiscutible, la seva situació a la competició europea pot ser d’ajut diumenge per al Baxi Manresa. De fet, les dues últimes victòries del conjunt de Diego Ocampo, tot i que complicades i lluitades fins al final, van ser contra adversaris que es trobaven en circumstàncies semblants, el Joventut a casa i el Bilbao a fora, tot i que de no tant nivell com la formació de Pedro Martínez.
I és que els taronja van perdre de manera molta ajustada (67-68) el primer partit dels quarts de final de l’Eurolliga contra el Panathinaikos, dimarts, al Roig Arena. Dijous, s’hi enfronten per segona vegada amb la necessitat de vèncer per mantenir esperances de ser a la primera Final Four de la seva història. Però haver perdut el primer duel obliga a guanyar-ne, com a mínim, un la setmana vinent a l’OAKA d’Atenes, un dels pavellons més escalfats del continent i que, a més, serà la seu de la fase final de la competició, amb el que significa per al Panathinaikos disputar-la a casa.
El València, per tant, arribarà exigit al Congost. Tampoc no pot badar amb la seva situació a la lliga, ja que és segon, però amb les mateixes victòries que un UCAM Múrcia que, a la mateixa hora que el partit del Congost, estarà visitant el Reial Madrid. Els valencians tenen una plantilla prou llarga per rotar i que el resultat sigui semblant, però el cap pot ser a Atenes i això ho hauria d’explotar el Baxi durant el partit.
De fet, curiosament, tant Joventut, com Bilbao també van enfrontar-se al Baxi abans d’afrontar dos viatges a Grècia, a Atenes, els verd-i-negres, per jugar amb l’AEK i a Salònica, els biscaïns, per enfrontar-se al PAOK.
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana