Bàsquet/Lliga Endesa
Olinde i Brooks, cara i creu en el Baxi Manresa per afrontar el partit contra el València
L'alemany sembla disponible per actuar diumenge, si no hi ha més marxes enrere, i a l'escorta encara li queden un parell de setmanes per recuperar-se
El jugador del Baxi Manresa Louis Olinde sembla que estarà disponible per a afrontar el partit que el Baxi Manresa disputarà diumenge (12 hores) al Nou Congost contra el València Basket. En canvi, Eli Brooks encara no s'ha recuperat i, segons el seu entrenador, Diego Ocampo, encara en té per un parell de setmanes per tornar a les pistes, malgrat que aquest divendres estava fent sessió de tir al pavelló.
Ocampo es mostrava esperançat que "Louis segueixi aquesta evolució bona i podem comptar amb tots ells. Dimecres va entrenar, es troba millor. Amb tantes pujades i baixades no es troba en una gran condició física, però dijous ha fet tot l'entrenament" i, per tant, hauria d'estar a punt per enfrontar-se al conjunt de Pedro Martínez.
Tot dos jugadors es van perdre el partit de la setmana passada, amb la derrota contra el San Pablo Burgos. Olinde havia tornat a tenir marejos i símptomes preocupants després de rebre un altre cop al cap, en aquest cas de l'islandès Hlinason.
