Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa espera refer-se i enganxar el València distret amb Europa
L'equip d'Ocampo pot recuperar Olinde per vèncer per quart any seguit a casa un conjunt taronja que arriba en plena disputa dialèctica amb el Panathinaikos i amb el seu futur a l'Eurolliga penjant d'un fil
Mai no és fàcil enfrontar-se a un rival amb el potencial del València. Segon a la fase regular de l'Eurolliga, i amb el seu entrenador, el vell conegut Pedro Martínez, triat com el millor de la competició, el Baxi Manresa no pot sortir mai com a favorit davant dels taronja. Però si s'hagués de triar un moment per enfrontrar-s'hi seria semblant a aquest (diumenge, 12 hores, 3Cat, DAZN i Movistar). Els bagencs han d'arribar al duel esperonats per tancar la permanència després de la dura derrota davant del Burgos. Els valencians, a més, han perdut en les tres últimes visites al Congost, la qual cosa vol dir que és un pavelló que no els sol anar bé. I a més, venen d'una setmana de tot, menys tranquil·la, i els n'espera una altra per l'estil.
Perquè una de les notícies basquetbolístiques dels darrers dies ha estat l'eliminatòria entre el València i el Panathinaikos, amb dos triomfs pels grecs i el comportament deplorable del seu president i de part de la seva expedició al Roig Arena. Després, intercanvi d'acusacions i un tercer partit, dimecres a l'OAKA, que no serà un camí de flors i violes per als valencians. Enmig, una visita que pot resultar una nosa a Manresa, tot i que no hi pot haver confiances, ja que l'UCAM Múrcia amenaça la segona posició a l'ACB.
A davant, un Baxi que està segur de recuperar Olinde, però no Brooks, per a un enfrontament en què pot trobar la concentració, pel poder de l'adversari, que li va faltar l'últim dia. En la prèvia, Ocampo deia que "hi ha poc a dir del rival tenint en compte com de bé està jugant aquesta temporada i la progressió de les dues últimes".
Ningú millor
El gallec reconeix que "té un estil definit i competeix molt bé. Està jugant un play-off espectacular i en una bona forma. És d'una dificultat màxima. Però ens hem d'enfocar en nosaltres mateixos, en millorar coses bàsiques i fer-les bé tot el partit. Si ve el València, millor impossible per tenir un repte col·lectiu i individual i millorar aquestes coses bàsiques defensives i ofensives".
En un partit amb dos equips d'estil semblant, "cap dels dos equips el canviarem. En el nostre cas, no és el moment de començar a jugar a un altre ritme. Ells juguen a velocitat alta i amb molt bon criteri". I per millorar la concentració des de l'últim partit, "cal fer una reflexió. Ja és passat, però cal aprendre de les coses que et passen. De vegades no la perds de manera conscient sinó perquè estàs frustrat, o d'altres coses. Per exemple, protestant als àrbitres, cal fer-ho de manera correcta i després focalitzar-nos en defensar. Entre la frustració de no anotar tirs fàcils, i no contenir-los, més la por, no vam competir bé i hem de millorar aquestes coses". Jugar contra un gran equip "ens ha de reptar a estar els quaranta minuts a gran nivell".
Pel que fa a l'empenta que falta per assegurar la permanència, "és important estar centrats e en el dia a dia, no en estar pensant si és al final o al principi, tot i que s'entén. Cal anar cada dia a competir al màxim".
