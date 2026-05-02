Bàsquet/Lliga Endesa
El MoraBanc Andorra guanya a Tenerife i acosta el descens a tres partits del Baxi Manresa
Un triple de Kuric a l'últim segon fa que l'equip de Tabak doni la sorpresa a la Laguna i faci tremolar la zona baixa (89-90)
El Saragossa cau a Girona i queda un partit per damunt de la zona vermella i a dos dels bagencs
Un triple de Kyle Kuric, el seu sisè sense errada, cinc d'ells en el darrer quart, ha donat la victòria al MoraBanc Andorra a la pista de La Laguna Tenerife (89-90) i ha fet tremolar tota la part baixa de la classificació de la Lliga Endesa. Per començar, els andorrans se situen ara a tres partits del Baxi Manresa abans que l'equip de Diego Ocampo rebi el València diumenge al migdia. Quan acabi aquesta jornada, encara quedaran cinc partits per disputar i els manresans han de jugar encara a la pista andorrana.
El conjunt de Zan Tabak ha aguantat l'estrebada d'un conjunt insular que ha arribat a vèncer per onze punts al segon quart amb un parcial de 15-25 en el tercer. En l'últim, amb molta igualtat, ha sorgit la figura del veterà Kuric, qui ha clavat cinc triples gairebé des de la mateixa posició. Amb 89-87, Marcelinho, que semblava haver decidit amb un triple poc abans, no ha anotat i en el servei de banda posterior, amb tres segons en joc, l'escorta d'Indiana ha anotat el seu punt número 23 per donar el vuitè triomf als andorrans.
Mal menor a Girona
Com a mínim, un altre dels rivals del Baxi Manresa per la permanència no ha pogut sumar. Ha estat el Casademont Saragossa, qui es queda amb nou triomfs, pels onze del Baxi, després de caure a Girona per 90-81, en un duel en què els locals han arribat a vèncer de trenta punts (54-24) i en què s'han refiat una mica al final. De fet, els aragonesos s'han situat a sis punts amb encara un minut de joc, però no ho han aprofitt. Bona notícia per la derrota aragonesa i no tant pel triomf gironí, que s'escapa, de moment, dos triomfs per davant.
