Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa aconsegueix la mare de totes les victòries, contra el València (104-102)
Obasohan fa una actuació prodigiosa, acompanyat de la resta de l'equip, en un triomf que provoca que els bagencs facin un pas gairebé definitiu per a la salvació
En el Dia de la Mare, el pare ha estat Obasohan. I per extensió, tot l'equip. Victòria apoteòsica d'un Baxi Manresa espectacular davant d'un dels equips de moda a Europa, un triomf que torna a posar quatre partits de renda sobre el descens a falta de cinc partits. A Andorra, la setmana vinent, s'ha de segellar. Però de moment, cal gaudir, i molt, del moment.
Els àrbitres han decidit, a l'inici de partit, permetre un nivell de contacte molt alt. Han trigat dos minuts i mig a indicar la primera falta, quan el València ja vencia per 2-8. El Baxi s'ha adaptat ràpidament al nivell d'intensitat que demanava el partit, també posant moltes mans a la zona i arribant a igualar l'enfrontament a deu punts. Però en un intercanvi de cops, l'equip de Pedro Martínez és poderós i duia en tot moment la iniciativa.
Bassas ha estat qui ha pres la responsabilitat anotadora en un tram final de quart embolicat, en què la inèdita tripleta arbitral ha hagut de demanar un repetició perquè no sabia a qui havien fet una falta que ells mateixos havien xiulat. Només el Manresa ha entrat en bonus (2 tirs lliures a 7) i els visitants han anat a descansar guanyant per 18-22.
Aguantant l'estrebada
Tot i un triple inicial d'Ubal, l'inici del segon període ha vist un increment de l'activitat defensiva forana, el segon triple d'un Costello que feia mal obrint-se i la màxima distància amb una contra de Moore (23-31). La distància ha arribat a ser de deu, però el Baxi ha enganxat una bona dinàmica iniciada amb el primer triple de Reyes i ha clavat un parcial de 10-0 per empatar a 36.
En uns minuts de deliri col·lectiu, el Baxi ha arribat a vèncer de dos, amb bones penetracions d'Obasohan. Però els canvis, necessaris per donar aire, han reactivat un València que ha tornat a escapar-se de la mà de Reuvers (40-45, a 3.10). El tram final del període s'ha fet molt llarg. A sobre, De Larrea ha clavat un triple, Duke ha comès una antiesportiva i els valencians han posat onze punts, reduïts per un triple de Dani Pérez abans del descans (48-56).
Era necessari resistir tanta estona com fos possible a l'inici de la segona meitat, i malgrat algunes cistelles fàcils del València a l'inici, un Obasohan que torna a ser el d'abans de la lesió de canell ha impulsat l'equip amb sis punts seguits, un triple i un 2+1. El Baxi tornava al partit, i encara més amb un triple de Reyes (59-60).
Aquesta situació ha precedit un tram de gran joc, en què Dani Pérez ha excel·lit i el Manresa es mantenia amb possibilitats lluitant contra el talent d'homes com Badio, qui estirava fins al 72-78 amb dues cistelles seguides. Tot, malgrat dues tècniques gairebé seguides, a la banqueta i a Ocampo davant de la indignació del personal. El Baxi entrava al darrer quart només quatre punts a sota, amb una altra exhibició penetrant d'Obasohan, autor de 20 punts (78-82).
La tensió ha estat evident en l'inici del darrer període, amb una antiesportiva a Obasohan, que també ha comès una falta d'atac dubtosa, i molts crits contra uns col·legiats superats en tot moment per l'ambient. Malgrat això, el Baxi ha resistit i Reyes l'ha avançat amb un triple (84-83).
Quan el partit estava més igualat, amb avantatges per les dues bandes, però, ha sorgit la qualitat de Darius Thompson. Dos triples seus han tornat a obrir forat (88-96). I ja quedaven menys de cinc minuts. I aquests han estat un exercici d'agonisme del Baxi absolut, amb un triple de Steinbergs i amb un 2+1 de rebot d'atac d'Obasohan miraculosa per al 100-102 ja a 1.15. I encara més el triple en contraatac del belga, que capgirava el resultat a 52 segons.
Darius Thompson ha fallat el triple a 29 segons, però el Baxi no ha pogut tancar el rebot. Malgrat tot, Reuvers ha perdut l'esfèrica i ni que el rei Obasohan errés el tir posterior, Costello no ha controlat l'esfèrica. Reyes ha rebut una falta, ha anotat un tir lliure i, intel·ligentment, ha anat a fallar el segon, amb 4 segons de joc, perquè ja no hi hagués temps de res més.
