Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Ens hem cregut que podíem competir contra ells"
L'entrenador del Baxi dona l'enhorabona a tots els seus homes i destaca l'aspecte mental en la segona meitat de l'enfrontament
Un Diego Ocampo molt satisfet pel triomf ha donat "l'enhorabona" a tots els jugadors després d'haver fet un "esforç titànic" per vèncer el València. "Hem jugat un partit molt complet, al qual hem hagut de tornar set o vuit vegades. Ho hem fet des de la defensa. Potser ens ha faltat tirar amb més determinació al final, però la darrera defensa ha estat excel·lent i ha estat enviar el missatge que aquest és el camí. Hem de treballar allò que som".
Una de les claus ha estat "que ens hem cregut que podíem competir contra ells. Hem anat de mica en mica, aportant tothom, perquè en necessitem dotze participant activament i bé. Llavors, Obasohan ha estat impressionant en atac amb els seus punts i també en defensa contra els seus exteriors". Sobre la darrera jugada, "hem fet el que calia, fer un tir curt i anar al rebot".
Segons el seu punt de vista, el canvi entre la primera meitat i la segona ha estat "els caps. Desmoralitza quan ells es comencen a passar bé la pilota i finalitzen bé, però és igual. Depèn del que facis tu i tenir confiança en el que fas. Durant el partit hem millorat els uns contra uns". A més, "hi ha jugadors que han fet una passa endavant. Estic impressionat amb Knudsen i hi ha casos normals com Dani Pérez, que necessita temps. Durant la setmana ja sabia que jugaria bé perquè es trobava millor".
També ha tingut paraules per a una afició, amb "moments impressionants i això és el Nou Congost. L'afició ha estat l'MVP. Hem de treballar molt durant els partits i ens han ajudat moltíssim. En l'últim minut era de pell de gallina veure el públic dempeus".
