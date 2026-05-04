Bàsquet | Lliga Endesa
Retin Obasohan va signar contra el València la seva segona millor actuació personal a l'ACB amb el Baxi Manresa
L'exterior belga va registrar 33 crèdits de valoració en menys de 23 minuts damunt del parquet, només superats pels 35 que va assolir en la victòria manresana contra el Rio Breogán
La victòria que va aconseguir diumenge el Baxi Manresa davant del València no només deixa gairebé certificada la permanència, sinó que va suposar la segona millor actuació individual a l'ACB de Retin Obasohan en la seva etapa a la capital del Bages. L'exterior nascut a la població belga de Borgerhout va registrar 33 crèdits de valoració, a només 2 de diferència de la seva millor marca personal a la lliga, que va assolir aquesta mateixa temporada contra el Río Breogán al Nou Congost.
Sembla clar que quedar-se una segon temporada al mateix club per primera vegada a la seva carrera ha estat una benedicció per Obasohan, que amb la d'ahir ja acumula 5 partits amb, com a mínim, 24 crèdits de valoració a l'ACB. Cinc enfrontaments en què supera el millor partit que havia registrat a la competició domèstica la passada temporada, quan va signar el seu millor partit contribuint a la victòria a l'Olímpic de Badalona amb 23 crèdits.
L'actuació no només va ser històrica per al de Borgerhout en la valoració, ja que va igualar el seu millor registre quant a contribució positiva per a l'equip en aquests dos anys. Obasohan va acabar el partit amb un +26 a pista, una xifra que l'iguala amb el registre que ell mateix havia aconseguit en el triomf davant del Hiopos Lleida al Congost, corresponent a la jornada 7. De nou, una estadística que supera la seva millor actuació la temporada passada, en què va certificar un +22 en la tercera jornada de la competició domèstica davant del Dreamland Gran Canària.
L'actuació de diumenge li ha servit també per entrar al millor quintet de la jornada 29 de la Lliga Endesa si es té en compte l'eficiència a pista. Un mèrit sempre destacable, però encara més tenint en compte les actuacions sobrehumanes que van protagonitzar Mario Hezonja -53 de valoració- amb 40 punts, 11 rebots i 6 assistències, o de David DeJulius -39 crèdits- que en va anotar 27, va capturar 5 rebots i va servir 12 passades de cistella. El quintet ideal el completarien Trey Lyles, amb 36 de valoració i Matteo Spagnolo, empatat amb l'exterio belga.
Subscriu-te per seguir llegint
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any