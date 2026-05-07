L'ex del Baxi Manresa, Jerrick Harding, estrella a la Final Four de Badalona: obsessionat amb les vambes, no repeteix parells en dos partits seguits
Amb gairebé 19 punts de mitjana, el petit esquerrà del Rytas Vilnius és un cas de personalitat marcada dins i fora de les pistes
Carlos García
Un dels jugadors marcats en vermell a l’scouting defensiu del CB Canarias per a la semifinal d’aquest dijous a la tarda és, sens dubte, Jerrick Harding. El base nord-americà —nacionalitzat polonès, amb la selecció del qual va jugar la finestra del passat mes de novembre— és el segon màxim anotador d’aquesta Basketball Champions League, amb 18,8 punts de mitjana. Però el jugador nascut a Wichita és molt més que un elèctric esquerrà de només 1,85 metres.
La seva alçada i físic —per sota de la mitjana— no impedeixen que Harding es converteixi sovint en un jugador imparable gràcies també a la seva varietat de recursos, facilitat per provocar faltes i bona mà tant des del perímetre com des de la línia de tirs lliures. I no només ara en aquesta BCL, on fa poc es va convertir en el segon jugador que arriba més ràpid als 700 punts (en 41 partits)... només en va necessitar un més que Kevin Punter.
Màxim anotador a l’ACB 24/25
Jerrick ja va exhibir a l’ACB la seva capacitat compulsiva per anotar. A la temporada 22/23 amb el Bàsquet Manresa va arribar a fer 41 punts al Real Betis Baloncesto; i la temporada passada, amb el MoraBanc Andorra, va ser el màxim anotador de la Liga Endesa (amb 20 punts de mitjana) sense baixar mai de la desena de punts, una fita que no es veia a l’elit espanyola des de la temporada 04/05.
El CB Canarias ja sap com aturar-lo
El CB Canarias, això sí, pot presumir de saber com frenar l’exterior de Kansas. Ho va fer fins a tres vegades la temporada 22/23, deixant-lo en cinc punts en un dels duels d’ACB, i en 9 i 6 en dos dels tres partits de quarts de final de la BCL. Ja amb l’Andorra, a Jerrick també se li van ennuegar els partits contra els aurinegres: zero punts en la seva reaparició després d’una lesió, i només sis punts (2/13 en tirs) en el partit jugat al Principat.
Més enllà de la seva perillositat anotadora, Harding és una d’aquelles figures que transcendeixen allò que fa basquetbolísticament. A la pista llueix sempre el dorsal 10, però no perquè li agradi aquesta xifra, sinó perquè és la suma dels números que formen el 316, el codi d’àrea de la seva ciutat natal, tal com va reconèixer en el seu dia a la revista Gigantes del Basket.
Les vambes, la seva gran debilitat
Però si hi ha alguna cosa que obsessiona i distingeix Harding és la seva desmesurada passió per les sabatilles esportives... les vambes. Una afició gairebé única dins del circuit professional europeu. Tant és així que és estrany veure Jerrick calçant el mateix parell en dos partits seguits. Una febre per aquesta moda particular que va començar quan va aconseguir “un parell de les que havia lluït Allen Iverson”, un dels seus ídols d’infància.
Una tendència tan marcada que fins i tot en algunes ocasions li ha provocat problemes als peus per no haver passat per una fase d’adaptació del calçat nou. O també el fet que en aquesta Final Four de Badalona sigui visitat, a l’hotel de concentració, per un proveïdor de models gairebé exclusius.
Passejant amb una peça de col·leccionista
Un exemple d’aquesta obsessió de Jerrick Harding per les vambes va quedar palès aquest mateix dimarts, quan l’exterior del Rytas Vilnius va exhibir, en el trajecte de Vilnius fins a Barcelona, un model de col·leccionista de la marca Jordan. Es tracta d’un disseny exclusiu creat en el seu dia pel desaparegut Virgil Abloh. Un parell es cotitza ara a internet per més de 4.400 euros.
És, el seu incomparable catàleg de sabatilles, la joia de la corona d’una inclinació per anar a la moda i ser diferent de la resta. Per això no és estrany veure Harding jugant de vegades amb els mitjons al revés, i fins i tot amb les ungles pintades, com també feia, per exemple, Ibou Badji.
“És un jugador amb mentalitat assassina”
Un jugador diferent dins la pista i que també marca tendència fora d’ella amb una estètica cridanera. “Li encanta anar a la moda”, reconeixen els qui han compartit vestidor amb ell. Una estridència visual “d’un jugador amb mentalitat assassina a la pista”, però “un bon noi fora d’ella”, tal com el defineix Francesc Solana.
“És un anotador increïble, i a Europa hi ha pocs jugadors amb la seva capacitat per anotar, així que cal defensar-lo molt bé”, expressa Solana, que admet que Harding els “va marcar molt” gràcies a “un rendiment increïble”, alhora que confirma Jerrick com “un malalt de les sabatilles”. “Li desitjo el millor, perquè a més acaba de ser pare i això l’ajudarà a la vida”, afegeix el director esportiu de l’MoraBanc Andorra, que això sí, a nivell col·lectiu, vol “que la Final Four la guanyi el Canarias”. Per fer aquest primer pas, el conjunt laguner haurà de treure-li a Harding la seva cara amable.
