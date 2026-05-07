Bàsquet/BCL
Què se n'ha fet, dels protagonistes del Baxi Manresa de la final four de Bilbao, quatre anys després?
Només tres dels protagonistes d'aquella cita segueixen al club i una gran quantitat d'ells han tingut experiències posteriors a l'Eurolliga
Aquest dijous comença la final four de la BCL de Badalona i just avui fa quatre anys, Manresa sencera estava pendent de Bilbao. El Baxi Manresa afrontava la primera final europea, que acabaria perdent contra el Tenerife després d'haver vençut el Ludwigsburg alemany dos dies abans. Setmanes després, s'acabaria una temporada espectacular. Ja a la capital biscaïna es tenia la sensació que molts dels jugadors de la plantilla marxarien i, fins i tot, se'ls va fer una festa de comiat quan va acabar-se la lliga. Què se n'ha fet dels herois de Bilbao? Com s'ha desplegat aquella marea vermella, també a la pista, quatre temporades més tard?
Els bases
DANI PÉREZ és un dels dos únics que continuen a l'equip. Amb 36 anys, ha batut diversos rècords al club, entre ells el de màxim assistent de la història, i quan marxi es convertirà en llegenda. En aquestes quatre temporades ha exercit de timó dels Baxi de Pedro Martínez i de Diego Ocampo.
SYLVAIN FRANCISCO es troba en el millor moment de la seva carrera. Juga al Zalgiris, amb el qual va forçar dimecres el tercer partit del play-off de l'Eurolliga contra el Fenerbahçe. Després de marxar del Baxi, va semblar fer una passa enrere anant al Peristeri grec, però va redreçar el rumb fitxant pel Bayern de Munic i revaloritzant-se per a la màxima competició europea. Les dues temporades al Zalgiris el fan estar en posició per triar una bona oferta per a la temporada que ve, europea o de l'NBA.
TONI NASPLER va entrar a aquella convocatòria per la baixa per lesió de Dani García. Tot i ser una de les perles del planter manresà, va anar encadenant cessions al Zamora, les dues temporades següents a la LEB Plata, actual Segona FEB, i la tercera, a Primera FEB. Fa uns mesos, el Baxi anunciava que es desvinculava del club després de patir una dura lesió. Segueix a Zamora.
DANI GARCÍA no va poder jugar la final four per lesió. Es va consolidar al club en les temporades posteriors fins que l'estiu del 2024 va acceptar una oferta sucosa de l'UCAM Múrcia, vigent subcampió de lliga. Hi ha jugat de manera molt intermitent i ara està cedit al Hiopos Lleida.
Els escortes
JOE THOMASSON és dels que ha tingut una trajectòria més erràtica. Després d'aquella temporada va apostar pels diners del Zenit Sant Petersburg rus, però no s'hi va consolidar i el desembre va fitxar pel Promitheas grec. Això sí, va acabar la següent temporada a l'ACB, on va ajudar a salvar el Coviran Granada, un dels rivals del Baxi per a la permanència. Va seguir a la ciutat andalusa fins a mig curs 2023-24, en què el va fitxar el Maccabi, però tampoc no s'hi va consolidar. Va viure una tercera experiència a l'ACB en l'exercici passat al Gran Canària abans de jugar en dos equips més en aquest, al Tofas Bursa turc i al Panionios grec, amb el qual ha baixat de categoria.
RAFA MARTÍNEZ es va retirar setmanes després de la final four, després del segon partit del play-off pel títol de la Lliga Endesa contra el Reial Madrid. Després va tenir ocupacions a l'ACB i va entrar com a tècnic assistent del Barça, primer de Roger Grimau, després de Joan Peñarroya i ara, de Xavi Pascual. Continua organitzant un exitós campus amb el seu nom, que fa la presentació, precisament, aquest dijous a Cal Xavi.
Els ales
ELIAS VALTONEN ja va arribar a aquella final four en un moment de descens del seu rendiment, que es va confirmar la temporada segúent, en què va ser cedit als Rostock Seawolves després de tenir problemes familiars importants. Va tornar i va disputar uns mesos al Baxi, amb qui va anar convocat per a la Copa del Rei del 2024 abans de ser traspassat definitivament al Granada. Allà va salvar l'equip aquella temporada, va baixar esportivament la passada, tot i que els andalusos van ser repescats, i va camí d'un nou descens en aquesta.
JUANPI VAULET, que havia arribat el desembre en la seva segona etapa al club, s'hi va mantenir dues temporades més abans de fer un pas enrere. Després de sortir de Manresa, el 2024, encadena dues aventures a Primera FEB, amb el Palència, la temporada passada, i amb el Movistar Estudiantes, aquesta, buscant el retorn a l'ACB.
GUILLEM JOU es recuperava, durant la final four, d'un trencament del tendó d'Aquil·les. Va jugar de manera intermitent amb el Baxi, del qual n'era el capità, durant les tres següents temporades, amb problemes físics a l'inici i recuperat després. L'estiu passat va decidir iniciar una nova etapa al Leyma Corunya, de Primera FEB, amb el qual està intentant el retorn a l'ACB.
Els ala-pivots
CHIMA MONEKE era la cara visible d'aquell equip i va provar de desembarcar a l'NBA, als Sacramento Kings, però no va reeixir després de jugar la majoria de partits amb l'equip vinculat de la G-League, els Stockton Kings. Va acabar el curs posterior al de Manresa al Mònaco, ja a l'Eurolliga, de la qual no se n'ha mogut, amb dues campanyes més al Baskonia i l'actual a l'Estrella Roja.
LUKE MAYE va acabar aquell curs a Manresa i, de manera sorprenent, va fitxar pel Coviran Granada, al qual va ajudar a romandre una temporada més a l'ACB. A partir d'aquí, una nova experiència europea, al Tofas Bursa, abans d'assumir-ne de més exòtiques, a la primera categoria japonesa, als Ibaraki Robots i als Nagoya Diamond Dolphins, fins acabar en el curs actual als Kobe Storks, de segona categoria nipona, amb els quals ara mateix juga les semifinals del play-off d'ascens. En els últims temps ha estat més conegut per ser el germà de Drake Maye, el quarterback estrella dels New England Patriots de la NFL, la lliga de futbol americà dels Estats Units.
MARCIS STEINBERGS és el segon dels jugadors que roman a la plantilla quatre anys després. De ser gairebé sempre el descartat durant aquella temporada, ha passat a convertir-se en un puntal i a ser l'estranger amb més partits a la història del club, superant Josh Asselin. L'estiu passat va renovar per dues temporada més amb l'entitat manresana.
Els pivots
ISMAËL BAKO també ha viscut una trajectòria estranya. Va fitxar per la Virtus de Bolonya en sortir de Manresa on va jugar una temporada abans d'acceptar l'oferta de l'Unics Kazan, un equip, com tots els russos, apartat del focus mediàtic en les últimes temporades per la invasió a Ucraïna i la seva exclusió dels tornejos continentals. A començament d'aquesta temporada va viure una cursa etapa al París Basketball abans de tornar a Rússia, al Zenit, amb el qual es prepara per a les semifinals de la United League.
YANKUBA SIMA va sortir al mercat després d'aquella temporada, però cap equip de l'ACB el va fitxar i va acabar al Reyer Venècia, al qual no es va adaptar. Aquell hivern el va repatriar l'Unicaja, per la lesió d'Augusto Lima, en qualitat de cedit i l'estiu següent se'l va quedar en propietat. Va completar dos cursos i mig espectaculars a Màlaga, amb dues Copes i dues BCL [és l'únic que ha guanyat posteriorment aquesta competició] abans de tornar aquesta temporada al costat del seu gran valedor, Pedro Martínez, al València.
També van formar part de l'equip aquella temporada el letó Janis Berzins, tallat el desembre i rellevat per Vaulet, que ara juga al Rigas-Zelli del seu país, i Musa Sagnia, amb poca participació aleshores i que l'estiu passat va marxar a la Universitat de North Carolina State, després de bons cursos al Bages.
Els tècnics
PEDRO MARTÍNEZ es va estar dues temporades més al Manresa. En la següent, va patir molt, però va aconseguir salvar la categoria i en la 23-24 va classificar l'equip per a la Copa del Rei de Màlaga i per als play-offs novament. Va acceptar l'oferta del València, amb el qual ha guanyat una Supercopa d'Espanya, va ser finalista de la lliga Endesa i ara mateix està immers en una dura eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga amb el Panathinaikos. Ha estat escollit el millor entrenador de la competició, convertint-se en el primer que ho és del màxim torneig i també de la BCL, aquell 2022.
SALVA CAMPS es va estar una temporada més a Manresa abans de fitxar com a tècnic principal del Girona, el 2023. Va ser destituït a mitja temporada. El curs passat va entrenar el Tizona de Burgos i ho ha estat combinant amb la selecció espanyola, com a ajudant de Sergio Scariolo en el passat Eurobasket.
MARC ESTANY es manté com a tècnic assistent al Baxi Manresa, les dues últimes temporades al costat de Diego Ocampo. Ha compartit rol a l'equip amb Salva Camps, després amb Salva Maldonado i ara mateix amb Carlos Flores i Nacho Juan, el tècnic de l'equip sub-22 de la Lliga U.
