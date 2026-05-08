Bàsquet | Lliga Endesa
El Baxi Manresa viatja a Andorra amb els dubtes d'Olinde i Ubal i la baixa segura de Brooks
L'ala-pivot alemany continua sense estar al cent per cent, i en paraules de Diego Ocampo "ha tingut una molt mala setmana després del partit"
L'exterior uruguaià ha patit unes molèsties el bessó durant l'entrenament de divendres, i "hem de fer proves per saber de què es tracta"
El Baxi Manresa afrontarà diumenge, a Andorra, un duel important de cara a mantenir la bona dinàmica i continuar mirant amunt a la classificació. Un partit en què Diego Ocampo no podrà comptar de manera segura amb Eli Brooks, que continua la seva fase de recuperació i que ara mateix és fora, ja que ha estat pare aquesta setmana. No serà l'únic maldecap pel tècnic gallec, que a hores d'ara tampoc sap si podrà comptar amb els serveis de Louis Olinde i d'Agustín Ubal.
L'ala-pivot alemany continua sense estar recuperat del tot de la commoció que l'ha apartat de les pistes durant partit, per culpa d'un cop en el primer enfrontament que va disputar amb la selecció en les darreres finestres FIBA. Olinde havia reaparegut a Bilbao, però més molèsties li van impedir disputar el partit al Congost davant del Burgos, i després d'una bona setmana va poder jugar diumenge passat contra el València.
Ocampo ha explicat que "el Louis continua amb els seus alts i baixos, aquesta setmana s'ha sentit molt malament després del partit i és dubte per jugar a Andorra". Així i tot, el tècnic nascut a Ourense no ha amagat que "segur que viatjarà, i ja demà [dissabte] decidirem què és millor fer".
L'altra situació dubtosa amb la qual haurà de plantejar el partit Ocampo serà la d'Agustín Ubal. L'exterior uruguaià ha sentit unes molèsties durant l'entrenament de divendres a la zona del bessó. "Hem de mirar de què es tracta, ara mateix li estem fent proves, i aquesta tarda prendrem una decisió amb els resultats". De fet, el cos tècnic i el jugador han estat molt previsors, i tan aviat Ubal no s'ha trobat bé, "hem parat per fer proves i saber què és el millor perquè es recuperi".
Brooks, baixa segura
Qui segur que no disputarà cap minut a Andorra serà Eli Brooks. L'exterior estatunidenc amb passaport irlandès no està a Manresa perquè aquesta setmana ha estat pare, i segons ha explicat Ocampo, està previst que "continui avançant amb el seu procés de recuperació i que dilluns torni a ser aquí". El tècnic gallec del Baxi s'ha mostrat molt content amb la situació extraesportiva de Brooks, "ens fa molta il·lusió tenir un fill més a la plantilla. Estem molt contents que hagi pogut arribar a temps per viure-ho, perquè abans de jugadors de bàsquet som persones".
Subscriu-te per seguir llegint
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
- «El nostre propi pensament destrueix la nostra felicitat»