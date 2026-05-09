Bàsquet | Lliga Endesa
Baxi Manresa: Dues voltes antagòniques per segellar la permanència virtual
L'equip bagenc va ser solvent en la primera fase de la competició, mentre que a la segona ha tingut més alts i baixos, amb grans victòries contra els millors equips de la lliga i dures derrotes contra els pitjors
La victòria de diumenge passat al Nou Congost davant del València Basket de Pedro Martínez va segellar, de manera virtual, la permanència del Baxi Manresa a la Lliga Endesa. Els homes que dirigeix Diego Ocampo han assolit el principal objectiu de la temporada quan encara falten cinc jornades de la fase regular, però ho han fet amb dues voltes gairebé antagòniques pel que fa als equips contra qui han guanyat.
La primera es podria catalogar com la més acadèmica i ortodoxa: guanyar contra els equips que estan lluitant per evitar el descens, i perdre davant dels equips cridats a jugar play-off. El balanç dels manresans contra els 9 equips amb més opcions per ser entre els vuit primers (Madrid, València, UCAM, Barça, Baskonia, Penya, Tenerife, Unicaja i Bilbao) és d'una victòria i vuit derrotes. Sent l'únic triomf l'aconseguit al Congost, contra els de Jaume Ponsarnau, per només dos punts a la cinquena jornada.
Davant les dificultats de sumar davant dels colossos de l'ACB, els d'Ocampo estaven obligats a ser més que solvents davant dels rivals teòricament més fluixos, i evitar d'aquesta manera entrar a la zona de perill. Així va ser, i els manresans van sumar quatre victòries i només una derrota contra els equips que en aquests moments es troben immersos en la lluita pel descens (Saragossa, Burgos, Gran Canària, Andorra i Granada). Aleshores només es va perdre a casa contra un Gran Canària que fins a la jornada 14 semblava ser un d'aquells equips que no hauria de patir.
Canvi total de paradigma
Prenent com a mesura els mateixos equips, i tot i que encara falten cinc jornades, els resultats en aquesta segona volta són gairebé antagònics respecte als de la primera. Amb les dues darreres victòries, contra el Bilbao Basket i el València, el Baxi ha sumat quatre victòries i quatre derrotes contra els nou primers classificats. El partit contra el Reial Madrid, en la darrera jornada, marcarà si el balanç contra els millors equips se salda de manera positiva, o negativa.
Unes bones actuacions que de segur hauran servit a l'equip per alleugerir la pressió que van suposar les dues derrotes que va certificar l'equip contra el Recoletas San Pablo Burgos i el Coviran Granada. És cert que en aquest cas encara resten tres partits per a disputar contra els rivals de la part baixa, el primer de tots aquest mateix diumenge contra el MoraBanc Andorra. Un duel que podria continuar alimentant aquest canvi de paradigma, o que podria ser la primera pedra de cara a assegurar-se el bitllet per competir a Europa la temporada vinent.
