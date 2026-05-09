MoraBanc Andorra-Baxi Manresa: Un duel que atresora la clau continental i la de la permanència
Una victòria al país pirinenc significaria un pas de gegant pels homes que entrena Diego Ocampo de cara a assegurar-se jugar a Europa de cara a la temporada vinent
El MoraBanc Andorra arriba al partit molt necessitat per abandonar el descens, però amb la moral alta de venir de derrotar, a domicili, La Laguna Tenerife
El Baxi Manresa viatjarà a Andorra ja despreocupat de la lluita pel descens, i plenament centrat a escalar el màxim de llocs possibles a la classificació per assegurar-se un lloc a una competició continental la temporada vinent. Un objectiu importantíssim, el segon segurament després del de la permanència a l'ACB, sobretot si, com diu la teoria, es pretén convèncer jugadors amb cartell en competicions continentals que busquin despuntar a una de les millors lligues domèstiques d'Europa.
Davant, però, els homes que dirigeix Diego Ocampo tindran un rival que encara s'hi juga més. El tècnic gallec va voler relativitzar-ho explicat que "tots dos ens hi juguem molt, hem de respectar el rival i a nosaltres mateixos, ser fidels al nostre estil i competir al màxim amb els jugadors que tinguem disponibles". Tot i que sembla clar que un any sense competició europea és menys feixuc que una temporada a Primera FEB.
El cos tècnic del Baxi, assessorat pels seus serveis mèdics, haurà de decidir hores abans del partit si finalment es pot comptar, o no, amb Louis Olinde i Agustín Ubal. L'alemany continua sense trobar-se massa bé d'ençà del cop al cap rebut en les darreres finestres FIBA, mentre que l'uruguaià va notar unes molèsties al bessó en l'entrenament de divendres, i encara ha de passar algunes proves mèdiques que identifiquin quina és la causa d'aquest malestar. Qui segur que no jugarà és Eli Brooks, que ha estat pare aquesta mateixa setmana i encara la recta final de la seva recuperació.
"Tot un repte" de rival
L'Andorra no passa, ni de bon tros, per la seva millor temporada, però caldrà veure quant d'optimisme ha insuflat a l'equip pirinenc la victòria davant La Laguna Tenerife. "El partit és tot un repte, perquè sabem del perill que suposa l'Andorra a la seva pista. A més, és un grup que té molts punts a la línia exterior, amb moltes possibilitats per anotar. La principal és l'u contra u, però també des del triple amb Kyle Kuric" avisa Ocampo.
No serà, però, l'única línia que caldrà vigilar en defensa: "A les posicions interiors tenen un jugador definitiu com és l'Artem Pustovyi, i encara més tenint en compte la complexa situació amb què es troben ara". A més, El MoraBanc Andorra de Zan Tabak és diferent del de Joan Plaza, "tenen una energia nova, tot i que jo destacaria principalment la seva qualitat individual i el factor Pustovyi en una lliga com l'ACB".
La situació de tots dos conjunts abans de l'enfrontament pot recordar a la viscuda fa dues setmanes contra el Burgos, tot i que el tècnic d'Ourense prefereix no mirar al passat: "Ens hem de centrar a rendir bé, jugar amb qui tinguem disponible i ser intel·ligents, sense mirar la classificació". L'altra clau de l'enfrontament serà la gestió dels minuts finals, "l'Andorra ha sumat moltes victòries entre un i tres punts, són molt perillosos en les darreres possessions, i tenen jugadors experts en tancar els partits".
