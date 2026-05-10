Diego Ocampo: "Hem defensat la cistella de manera horrorosa"
El tècnic gallec ha estat molt crític amb la permisivitat defensiva que ha ofert el seu equip davant d'un jugador tan dominant com Artem Pustovyi
"No podem guanyar si permetem gairebé 30 punts en els tres primers quarts". Així de taxatiu i sincer ha estat Diego Ocampo en la compareixença de premsa posterior a la derrota del Baxi Manresa al pavelló Toni Martí d'Andorra. El tècnic gallec ha volgut felicitar la "proactivitat defensiva i l'encert ofensiu" del conjunt que entrena Zan Tabak, però ha centrat la resta de la seva intervenció en la manca de solidesa defensiva que ha mostrat el seu equip: "Hem defensat la cistella de manera horrorosa".
Ocampo ha estat especialment crític amb la manca de "rapidesa" amb què els seus homes han defensat les situacions a prop del cèrcol, sobretot quan la pilota arribava a Artem Pustovyi. "Ens ha dominat tot el partit, començant pel rebot i també en els tirs a prop de cistella. A més, li hem donat quatre o cinc accions de 2+1 que no podem permetre. O fem falta, o no la fem" sentenciava el tècnic d'Ourense.
Aprofundint amb la manera d'aturar una veritable força de la naturalesa com és el pivot ucraïnès, Ocampo ha explicat que "aquests jugadors tan talentosos s'han de defensar u contra cinc", i el cert és que, com ha dit ell mateix, "no hem fet bé la feina". Per què? "Perquè no hem aconseguit que rebi lluny de la cistella, perquè quan tenia la pilota i li havíem de fer el dos contra u hem estat lents, i això, combinat amb què ells han llegit bé les situacions, ens ha penalitzat".
