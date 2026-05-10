Bàsquet | Lliga Endesa
El mal d'altura deixa sense capacitat de resposta el Baxi Manresa a Andorra (104-94)
El conjunt que dirigeix Diego Ocampo s'ha topat de ple amb la superioritat física d'Artem Pustovyi i les aparicions estelars de Shannon Evans i Sir'Jabari Rice
El Baxi Manresa haurà de continuar remant amb força si vol assegurar-se un bitllet per jugar competició continental la temporada vinent. L'equip que dirigeix Diego Ocampo ha caigut per 104-94 davant d'un més que necessitat MoraBanc Andorra, que aconsegueix una bombona d'oxigen de cara a somiar amb la permanència. Una lluita que en principi no ha de preocupar als manresans, tot i que amb el resultat d'avui, encara no la té assegurada de manera matemàtica.
El matx ha començat amb un duel d'estils molt marcat. El Baxi apostava per circular amb molta velocitat la pilota, en moltes ocasions sense botar, per trobar llançaments exteriors, mentre que l'Andorra basava el seu joc en les accions per parelles entre Pustovyi i Evans o Best. Els primers triples han entrat, i quan no ho feien les bones captures en el rebot ofensiu permetien als manresans mantenir el ritme ofensiu que proposaven els locals.
Els de Zan Tabak eren més constants, sempre amb el pivot ucraïnès com a far ofensiu, que tan aviat distribuint com anotant ell mateix, desmarcava lleugerament els pirinencs (18-12). L'entrada d'Obasohan, combinada amb la presència de Kao han donat molta més capacitat intimidatòria a la defensa, i suposaven una nova arma amb la qual retallar el desavantatge. Però en el tram final el Baxi s'ha encomanat al caràcter d'Ubal, que en quatre minuts ha convertit 11 punts per cloure el període amb un igualat 29-28.
El Baxi ha entrat al segon període amb una consigna similar a l'inici del duel, aprofitant el joc sense pilota de Reyes, han obert un parcial de 0-4 que capgirava el marcador, i que obligava a Tabak a aturar el joc. El temps mort ha tallat la bona dinàmica ofensiva bagenca, i de nou la superioritat física de Pustovyi sobre Oriola i Paulicap eren un maldecap enorme per la defensa que plantejava Ocampo i el seu cos tècnic (40-37).
Les decisions arbitrals tampoc semblaven contribuir a la causa manresana, sent més rigorosos sota la cistella bagenca que l'andorrana. I per acabar-ho d'adobar, Evans s'ha despertat des de més enllà dels 6,75, i amb dos triples ha disparat l'avantatge local fins al +10 (48-38). El Baxi no trobava la manera de defensar el pivot ucraïnès que no impliqués gastar faltes, i en atac s'estampava una vegada i una altra contra la defensa andorrana, que tallava el ritme ofensiu.
Steinbergs ha desencallat l'atac amb dos triples consecutius, però Evans ha tallat el parcial amb un nou tir exterior, i ha culminat la primera meitat amb una gran cistella (59-50). La remuntada passava per ser més sòlids en defensa, i encara que el Baxi ha sortit molt bé en aquest tercer període, el talent d'Evans i el físic de Pustovyi no acabaven de permetre que els manresans entressin al partit. Una circumstància que ha començat a pesar massa en la presa de decisions dels d'Ocampo, que cada vegada es precipitaven amb més freqüència amb accions massa individuals.
Just quan els dos puntals de l'Andorra semblaven començar a cansar-se, ha aparegut la inspiració de Rice, que posava 13 punts que es començaven a fer bola (75-62). Una situació que ha hagut de solucionar la veterania de Bassas i Reyes, que amb un parcial d'1-8 trencaven la barrera psicològica dels 10 punts (76-70). Però els andorrans s'hi estaven jugant la vida, i amb l'explosió de Rice i l'aparició de Kuric els locals tornaven a disparar l'avantatge local fins a una màxima de 15 punts (87-72).
Els locals han afrontat el darrer període especulant, jugant sense rumb i facilitant que el Baxi encadenés bones situacions per posar-se a dues possessions. Passaven els minuts i malgrat que el Baxi semblava dins del partit, no hi havia la sensació que pogués capgirar el marcador, i haver-se deixat 9 tirs lliures pel camí tampoc era la millor raó per somiar.
