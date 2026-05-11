El Baxi Manresa vol "aprendre" dels errors d'Andorra per continuar mirant cap amunt a Fontajau
Diego Ocampo continua sense poder comptar amb Louis Olinde, "que se sent pitjor que els darrers dies i crec que és impossible que pugui jugar"
Tampoc entrarà a la convocatòria Eli Brooks, que arribarà a la capital bagenca dimarts al matí "i esperem que jugui dissabte" ha explicat en un perfecte català
Sense gairebé temps per descansar, i segurament encara amb part del subconscient donant voltes al partit al Toni Martí, el Baxi Manresa ha d'afrontar dimarts, a les vuit del vespre, un nou duel de la fase regular de l'ACB. Un matx a domicili, el segon consecutiu, tot i que el fet que s'encadenin desplaçaments a Andorra i a Fontajau alleugereix un punt el desgast físic dels jugadors.
El cert és que en clau classificatòria, el duel contra el Bàsquet Girona és un d'aquells que pot marcar les aspiracions de l'equip al final de la temporada. Els de Moncho Fernández són desens, amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes. És a dir, a un partit del Baxi. Una victòria a Fontajau, i a poder ser per més de 2 punts, no només els igualaria el rècord, sinó que els posaria per davant en cas d'acabar la temporada amb el mateix nombre de victòries.
Una gesta per la qual Diego Ocampo no podrà comptar ni amb Louis Olinde ni Eli Brooks. Les molèsties que pateix l'ala-pivot no han fet altra cosa que empitjorar en els darrers dies: "Crec que és impossible que pugui jugar a Girona". Tampoc hi serà l'exterior estatunidenc amb passaport irlandès, que "arriba dimarts al matí, li farem unes proves per veure com està i esperem que jugui dissabte. Que ho fes dimarts seria assumir molts riscos" ha revelat el tècnic gallec.
Corregir errades i "aprendre"
Si una cosa ha tendit a repetir Ocampo abans del partit ha estat la necessitat d'aprendre de les errades que l'equip va cometre a Andorra, sobretot en la defensa del joc interior. En aquest sentit, l'entrenador nascut a Ourense ha reconegut que a Fontajau no s'hi trobaran un jugador de les característiques d'Artem Pustovyi, però que Martinas Geben és també un perill: "És molt complet, obre la pista perquè pot llançar, té capacitat per passar la pilota, i també de rebotar i decidir sota la cistella".
És per això que el tècnic insisteix en "aprendre" del matx de diumenge. "Hem d'estar molt més actius, jugar molt més durs i anticipar-nos als seus atacs". D'Andorra, però, Ocampo també en rescata algun aspecte positiu, sobretot "el caràcter i la lluita" que van mostrar els seus homes durant tot el partit i "els moments que vam jugar molt de pressa, passant-nos molt bé la pilota".
Del Bàsquet Girona, Ocampo ha reconegut que és un equip molt complet, amb dos jugadors amb molta responsabilitat en el joc exterior com Otis Livingston i Derek Needham, però també amb el factor Geben i James Karnik sota la cistella. De fet, el tècnic d'Ourense creu que "controlar el rebot serà clau, ells estan entre els millors equips en rebot ofensiu i defensiu de la lliga, i hem de millorar per poder competir amb ells".
Tractant-se de dos equips que aposten sense manies per les transicions ofensives ràpides, "ens haurem d'organitzar de pressa en defensa, llegint en les situacions de bloqueig directe i continuació, i ser intel·ligents ens els darrers segons perquè tenen molta qualitat". I després de puntejar, "capturar el rebot" ha sentenciat en un perfecte català.
