Bàsquet | Lliga Endesa
El Baxi Manresa certifica la permanència matemàtica amb una heroica remuntada d'última hora (74-79)
El conjunt que dirigeix Diego Ocampo ha protagonitzat una remuntada fonamentada en el caràcter d'Agustín Ubal i la veterania de Ferran Bassas
Tot l'equip ha celebrat de cara a l'afició i agraíint-los el seu suport incondicional, que seran un any més equip de la Lliga ACB
El Baxi Manresa ha certificat de manera matemàtica a Fontajau una permanència que ja feia dies que es donava per suposada, però que semblava que no acabava d'arribar mai. L'equip bagenc ha completat una heroica remuntada en un partit on tant els manresans com el Bàsquet Girona han estat molt erràtics, i que han acabat definint el caràcter d'Agustín Ubal i la veterania de Ferran Bassas. Un triomf davant d'un rival directe amb qui, a sobre, el Baxi té l'average a favor.
Tan bon punt s'ha sentit el final del partit, els jugadors del Baxi s'han concentrat al centre de la pista i han fet una pinya de celebració, traient els nervis acumulats de tota la temporada. S'han abraçat els uns amb els altres amb grans mostres de felicitat i rialles i immediatament han ocupat la zona de la pista on hi havia l'afició. Els han agraït el suport d'avui i de tota la temporada, i han acabat celebrant amb tots ells la permanència. L'objectiu principal de la temporada ja està complert, ara toca mirar cap Europa.
El partit ha començat amb un desencert poc habitual en un duel de la màxima categoria del bàsquet estatal, segurament a causa del desgast físic que suposa jugar dos partits en poc més de tres dies. Un triple d'Obasohan semblava trencar la dinàmica, però ha estat poc més d'un miratge, i en tres minuts només el belga havia convertit una cistella en joc. Una circumstància que només feia lleugerament bona el fet que era el Baxi qui controlava el rebot ofensiu.
Reyes ha anotat un nou triple alliberat, mentre que els gironins apostaven per buscar més situacions properes a la cistella (8-6). Ubal ha convertit el tercer triple manresà, però Susinskas ha contestat en el següent atac. I en aquest moment de frustració ofensiva, el Baxi ha perdut consistència defensiva i els de Moncho Fernández han obert un forat de 6 punts que obligava a Ocampo a aturar el partit (15-9).
Poc encert i molts triples
El Baxi estava sent massa tossut des dels 6,75, i el primer punt no derivat d'un triple ha arribat amb un tir de la mitjana distància de Duke Jr quan s'havien jugat 7 minuts. Els d'Ocampo continuaven poc durs en defensa, i de poc servien les grans esmaixades de Kao si els gironins sumaven amb relativa facilitat en gairebé cada acció, i a sobre capturaven el rebot ofensiu quan no convertien.
El Baxi continuava entossudit a anotar des de la llarga distància, i a l'altre costat la passivitat defensiva començava a ser flagrant. Livingston era impossible d'aturar per part dels exteriors manresans, i sota la batuta de l'estatunidenc els gironins obrien un parcial de 10-0 que posava el 32-18 a l'electrònic. Bassas ha convertit dos triples que tallaven la mala ratxa, però el Baxi continuava jugant sense ordre i amb les idees poc clares.
La dinàmica anàrquica va donar ales als manresans, que tot i acumular moltes pèrdues, ara fonamentaven l'estratègia per retallar el desavantatge amb millors defenses col·lectives. Però Vildoza ha decidit que ell sí que anotaria des de l'exterior, i amb dos triples consecutius tornava a disparar l'avantatge gironí a l'electrònic (43-30). Obasohan i Ubal s'han deixat un tir lliure cadascú al tram final, i el Baxi ha arribat al descans perdent d'onze punts, 43-35.
Canvi de dinàmica
La segona meitat ha començat amb 9 dels 10 jugadors que havien encetat el partit, i de nou, només Obasohan ha estat capaç d'anotar una cistella en joc en quatre minuts (43-35). El Baxi ha aconseguit que el Girona no anotés en més de cinc minuts, però errades en accions aparentment fàcils, i a prop de la cistella, impedien que el marcador es comprimís (43-37).
Però aleshores ha tornat a aparèixer la parella Livingston-Hughes, que amb un triple cadascú tornaven a desmarcar els locals. L'intercanvi de cistelles no agradava a Fernández, que ha aturat el matx, però no ha fet més que descontrolar-se encara més, amb tots dos conjunts encadenant pèrdues. Una faceta en què el Baxi cedia moltes possibilitats d'anotar, i al final del tercer període, ja n'acumulava 17, per les 13 gironines.
Una realitat que distava molt de ser ideal pels interessos manresans, però que els servia per retallar a cop de triples aïllats de Ferran Bassas (55-48). El Baxi ha tornat a començar el quart amb poca clarividència ofensiva, i aquesta vegada sense defensar amb tanta duresa. La baixa anotació feia que els 10 de desavantatge que havien tornat a situar els gironins a l'electrònic (65-55) no semblessin impossible d'aixecar amb encara 5 minuts de partit.
Però el cert és que veient com anava el partit costava imaginar de quina manera es podia retallar. L'aparició d'un Duke molt decidit ha encès l'espurna manresana, i Ocampo ha optat per emparellar Dani Pérez i Ferran Bassas amb Livingston i Needham. Una alternativa que ha donat més ordre ofensiu, i sobretot moltes més pilotes a un Oriola que iniciava l'operació remuntada.
Bassas ha agafat el testimoni, i Ubal s'ha encarregat de fet vibrar l'afició manresana desplaçada a Fontajau amb un triple que posava el partit a només un punt (72-71). L'uruguaià, tot caràcter, ha recuperat una gran pilota i de nou Bassas, avui vestit d'heroi, ha avançat el Baxi per primer cop des dels intercanvis inicials. Oriola i Knudsen han defensat com autèntics especialistes les accions finals, i Ubal i Bassas han posat el 74-79 final, que, a sobre, dona l'average als d'Ocampo.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure