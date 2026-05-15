Louis Olinde i Eli Brooks tornen a la convocatòria del Baxi Manresa, i Diego Ocampo podrà escollir entre 14 jugadors
L'ala-pivot alemany no ha tingut molèsties aquesta setmana i tornarà a la llista de disponibles de la mà de l'exterior estatunidenc, que ja està recuperat de la lesió muscular que l'apartava del parquet
Diego Ocampo i el seu cos tècnic hauran de prendre dissabte una decisió gairebé inèdita aquesta temporada, descartar dos jugadors de la primera plantilla abans del partit contra el Casademont Saragossa. Sembla mentida que en més de 50 partits disputats aquesta temporada, el tècnic gallec del Baxi Manresa només hagi hagut de prendre aquesta decisió un parell de vegades. Però és, sense cap mena de dubte, una gran notícia per a Louis Olinde i Eli Brooks, que després d'unes setmanes de baixa podran reaparèixer.
L'exterior estatunidenc amb passaport irlandès ha passat satisfactòriament totes les avaluacions que se li han fet durant la setmana i Ocampo ja ha confirmat que compta amb ell de cara al penúltim partit del curs al Nou Congost. També sembla estar recuperat l'ala-pivot alemany, que segons ha explicat el tècnic d'Ourense "ja està molt millor" i no pateix els marejos que arrossegava des de les darreres finestres FIBA, que li havien impedit participar dels últims partits a Andorra i Girona.
El fet de comptar amb tot l'equip sa és "positiu per a tots" ha assegurat Ocampo, "la meva percepció és que tots estan contents, és cert que haurem de rotar molt més i que això farà que baixin els minuts d'alguns jugadors, però també vol dir que hauran de competir entre ells, i això sempre és bo".
Una circumstància més que pot ajudar l'equip a no desconnectar-se una vegada assolit l'objectiu de la permanència: "No sabem què passarà al futur, quines posicions donaran accés [a Europa] i quines no, si algun equip s'hi voldrà apuntar o no... és massa ansietat per nosaltres. Hem d'estar més concentrats en defensar bé" ha sentenciat el tècnic gallec.
