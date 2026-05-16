Bàsquet | Lliga Endesa
El Baxi Manresa es fa fort al Congost i té cada vegada més a prop el bitllet continental (101-83)
El conjunt que dirigeix Diego Ocampo ha derrotat un Casademont Saragossa molt lluitador que amb una alternativa zonal ha superat la primera pilota de partit, però que no ha estat capaç d'aturar l'allau ofensiva manresana
El Baxi Manresa ha fet els deures al Nou Congost, i ha signat el catorzè triomf de la temporada després de derrotar amb solvència un Casademont Saragossa que continua sense aixecar el cap. El conjunt que dirigeix Diego Ocampo ha fet del seu feu un veritable fortí, i amb una gran segona meitat ha signat una victòria que manté cada vegada més viu el somni de ser a Europa la temporada vinent. Sobretot tenint en compte la desfeta del Bàsquet Girona contra el Rio Breogán d'aquesta mateixa tarda.
El partit ha arrencat amb una cistella a la mitja volta inversemblant d'Oriola sobre la botzina després d'un tap de Robinson, i una vegada ha entrat aquesta ha semblat que el cèrcol es feia un pèl més gran. Knudsen ha despertat el Nou Congost amb un triple després d'una bona circulació de pilota, i quan el joc semblava encallar-se lleugerament en estàtic, els d'Ocampo eren prou agressius per penetrar amb decisió a cistella i sumar des de la línia dels 4,60.
Al costat aragonès només Spissu havia sortit amb prou to físic, i amb 5 punts gairebé consecutius mantenia viu l'equip de Joan Plaza (11-7). Les rotacions han donat una mica més de dinamisme al joc, i tant els manresans com els saragossans han començat a trobar més clarividència de cara a cistella mitjançant transicions ràpides. Un canvi de dinàmica que ha embogit un pèl el partit, i que semblava obrir de manera definitiva la veta cap a un partit anotador.
Bassas i Dani Pérez han trobat des de la llarga distància una manera de castigar, i en els moments de lleuger desconcert ofensiu, Oriola ha estat providencial per donar segones opcions gràcies al rebot ofensiu. Un intercanvi de cops que tancava els primers deu minuts d'enfrontament amb un ajustat 23-21. Duke Jr ha encetat el segon període un nou triple, però la insistència aragonesa impedia que el bon moment del Baxi es traslladés a l'electrònic.
Els manresans anaven sempre per davant, i malgrat treure partit de les accions en parelles després d'un bloqueig directe, patien del mateix mal sota la seva cistella (32-29). De nou, s'havia entrat en una dinàmica d'intercanvi de cops que aquesta vegada era un pèl més favorable pels aragonesos, ja que aquest cop ha estat el Baxi qui ha entrat en bonus molt de pressa (37-36).
Però aleshores el Baxi ha destapat el pot de les essències en atac, i amb un petit parcial de 8-2 en menys de dos minuts ha posat el 45-38 a l'electrònic, obligant Plaza a aturar el matx. El Baxi havia guanyat clarividència ofensiva, i encara que es deixava massa tirs lliures, la millora en la responsabilitat individual al seu cèrcol era suficient per mantenir el petit avantatge fins al descans (46-41).
Els d'Ocampo han sortit del vestidor molt encertats, amb un triple de Brooks i un altre de Reyes, que sumats a una cistella d'Oriola amenaçaven de trencar el partit. Així i tot, el Baxi concedia un pèl en defensa, i malgrat posar un màxim avantatge d'11 punts (54-43), hi havia la sensació que el càstig podia ser major. Dos tirs lliures i una cistella del pivot de Tàrrega, un d'Obasohan i una cistella després d'una acció sense pilota d'Ubal han materialitzat la sensació posant un màxim avantatge de 17 punts amb més de 5 minuts per disputar-se del tercer quart.
L'exterior belga es continuava deixant algun tir lliure, però ho compensava esprement-se en defensa i impedint que els saragossans travessessin la línia de mig del camp en dues ocasions gairebé consecutives. Els de Joan Plaza estaven molt tocats, i el Baxi acumulava un parcial de 20-5 en 6 minuts que amenaçava de trencar el matx de manera definitiva (66-46). El tècnic barceloní ha experimentat amb una zona 2-3 que ha obstruït la fluïdesa bagenca, i que ha motivat la revifada dels seus homes, que han salvat la primera pilota de partit reduint el desavantatge fins als 11 punts (66-55).
Ocampo ho ha aturat, però els saragossans continuaven retallant i sort n'hi ha hagut de Brooks que ha trencat el parcial amb un triple després d'una bona circulació de pilota, que posava el punt i final al tercer quart amb el 71-58 a l'electrònic. El Saragossa ha insistit una estona amb la zona, però Ocampo havia aprofitat la pausa per donar instruccions de com atacar-la. I més important, els manresans han tornat a defensar amb molta intensitat, i la manera més efectiva d'atacar una zona és fer-ho de pressa, per evitar que el rival la munti.
El Baxi havia tornat a posar gairebé una vintena de punts d'avantatge a l'electrònic, un marge que aquesta vegada els aragonesos ja no han estat capaços de capgirar.
Subscriu-te per seguir llegint
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El papa beneirà la fundació que dirigeix sor Lucía a Manresa abans del gran acte a Montjuïc del 9 de juny
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: 'No sé com li donen veu a la televisió pública