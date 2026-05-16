El Baxi Manresa vol donar més alegries a l'afició en el penúltim partit del curs al Nou Congost
El conjunt que dirigeix Diego Ocampo recupera Louis Olinde i Eli Brooks, un fet que obligarà l'entrenador gallec i el seu cos tècnic a descartar dos jugadors del primer equip
El Baxi Manresa arranca, a casa, la recta final de la temporada 2025/26. El conjunt que dirigeix Diego Ocampo ja sap que té la permanència matemàtica després de la victòria de dimarts a Fontajau, però el tècnic gallec demana més als seus homes, i s'aferra a què dos dels darrers tres partits del curs són a casa per motivar-los. El primer, el d'aquesta mateixa nit (21.00 hores) contra un Casademont Saragossa molt tocat després de perdre contra el Coviran Granada.
L'equip aragonès que entrena Joan Plaza es troba en un moment molt tens de la temporada. És cert que ha jugat un partit menys que tots els seus rivals pel descens, però el fet que aquest sigui contra el València tampoc és garantia de res. Així i tot, Ocampo no vol que els seus homes, i tampoc l'afició, assumeixin que la mala situació dels saragossans implica que el partit serà fàcil: "És un equip amb molt de talent exterior i amenaça interior, amb jugadors amb molts punts a les mans i crear a partir de l'u contra u i el bloqueig directe i continuació, però també a partir de córrer en transició".
Més enllà del rival, el tècnic nascut a Ourense aposta per la mateixa premissa que ha repetit per activa i per passiva al llarg de la temporada: "Hem d'anar partit a partit, entrenar bé, preparar-nos com toca, jugar en equip i ser sòlids en defensa. Poc més". Així i tot, una de les principals novetats abans del partit és que, per primer cop en molt de temps "haurem de triar entre 14 jugadors, ja que el Louis [Olinde] es troba molt millor i l'Eli [Brooks] també", així que hauran de deixar fora de la convocatòria dos homes del primer equip.
Millors del que diu la taula
El Casademont Saragossa és un d'aquells equips que ha tingut fases de la temporada molt complicades, i que malgrat tenir molt de talent tant a la línia exterior com en el joc interior, es troba en una situació límit. "No ens hem de mirar la classificació perquè no sabem què passarà en el futur. Tenim molta feina a defensar bé jugadors com el [Bojan] Dubljevic, el [Christ] Koumadje o el Youssouf [Traoré], que suposen una gran amenaça interior".
No és per això l'únic punt que preocupa a Ocampo, ja que la línia exterior aragonesa també està carregada de talent. "En Joaquín Rodríguez és un jugador impressionant, la manera com penetra, llança, la seva determinació...". I el tècnic gallec no s'oblida d'un vell conegut del Congost com Devin Robinson, "és un gran jugador, a més hem d'anar amb compte perquè és bo d'exterior i també d'interior".
Ocampo reconeix que en última instància la situació a la classificació és una "motivació externa". Un concepte que utilitza, ja que "depèn del resultat, i això pot fer-la bona o dolenta. Ens hem de centrar en jugar al millor nivell possible i saber què això té un impacte a la classifiació. Pot ser una motivació bona, és clar, però ho hem de saber gestionar" conclou el tècnic.
