Bàsquet | Lliga Endesa
El San Pablo Burgos derrota el MoraBanc Andorra i ja acaricia la permanència
L’equip que entrena Porfirio Fisac ha dominat gairebé tot el partit, i s'ha sabut refer d’un darrer parcial andorrà per capgirar de nou l’electrònic del Toni Martí
El Recoletas San Pablo Burgos ha guanyat aquesta tarda al MoraBanc Andorra al Toni Martí per 83-85 i té a tocar la permanència a la Lliga Endesa en el seu any de tornada a la màxima categoria del bàsquet estatal. Una victòria que deixa els homes que dirigeix Porfirio Fisac amb 11 victòries i 21 derrotes, amb dues de marge respecte als andorrans, que encara no abandonen la zona de descens, i el Casademont Saragossa, que encara ha de jugar el partit corresponent a la jornada 31 contra el València Basket. Un duel que, segons va fer públic l’ACB, es disputarà el proper 26 de maig a les 21.30 hores.
No serà l’únic matx que el conjunt taronja haurà de jugar en una data diferent de la resta, ja que els homes que entrena Pedro Martínez s’enfrontaran amb el Barça el diumenge 31 de maig a les 19.00 hores. També ha sofert un canvi el duel entre el conjunt que fins ahir mateix dirigia Joan Plaza, que ha vist com la lliga els canviava l’hora del partit de la jornada vinent contra l’UCAM Múrcia que passarà a disputar-se a les 12.30 hores.
Tornant a la jornada 32 i a la lluita per evitar la zona de descens a Primera FEB, el Dreamland Gran Canària ha estat a punt de protagonitzar una remuntada molt similar a la del Baxi a Fontajau la jornada passada després d’anar perdent durant més de 30 minuts. Els canaris han aixecat un dèficit que ha arribat als 21 punts, i s'han plantat dominant per dos punts quan restava menys d’un minut per jugar. Però aleshores ha aparegut el factor James Batemon, que amb dos tirs lliures i un triple guanyador quan restaven 6 segons de matx ha capgirat l’electrònic. Un triomf que certifica també la continuïtat lleidatana a l’ACB i deixa en suspens la dels canaris.
A la zona alta no hi ha hagut massa sorpreses, més enllà de la desfeta del Reial Madrid contra la Penya. El conjunt badaloní ha sorprès els blancs amb un gran quart període en què els verd-i-negres han estat capaços d’anotar 30 punts obstruint de ple la capacitat ofensiva del conjunt que dirigeix Sergio Scariolo. Un duel en què els de Dani Miret han trobat la millor versió de Ricky Rubio i l’exescorta del Baxi Manresa Cameron Hunt, que s'han combinat per signar 17 punts en un darrer període de domini visitant.
Qui no ha fallat en la seva pugna per ocupar la segona posició de la classificació ha estat el Barça, que continua immers en una veritable lluita amb l’UCAM Múrcia, el València i el Baskonia per ser el segon millor equip de la fase regular. Els blaugrana han patit més del compte per derrotar un combatiu La Laguna Tenerife, que tot i no trobar el millor dia de Gio Shermadini ha exigit les grans actuacions de Juani Marcos i Kevin Punter per acabar guanyant a domicili.
Tampoc han fallat els murcians, que han atropellat un Unicaja poc reconeixible des dels primers minuts de partit. No afluixen tampoc el València i el Baskonia, que es van desfer del Bilbao Basket i el Coviran Granada, respectivament, i encara no han dit la seva darrera paraula en la pugna pel factor pista.
