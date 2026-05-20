Bàsquet
Els astres polítics mostren la seva alineació per construir el nou pavelló al Congost
El conseller, Berni Álvarez, assegura el suport de la Generalitat i, de retruc, del govern central i la Diputació a un projecte que s'enfilaria als 30 milions d'euros i que ha de tenir a punt la licitació a final d'aquest any
Ara sí que sembla que va de debò. La visita del conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, aquest dimecres a Manresa ha servit per escenificar que les quatre potes polítiques que han de fer possible el nou pavelló al Congost estan alineades. Ell ha mostrat el compromís del govern català [quan s'arribi a un acord de pressupostos, cada dia més a prop, ha matisat]. De retruc, perquè són del mateix color, ha donat a conèixer que també hi seran el Consell Superior d'Esports, pel govern espanyol, i la Diputació de Barcelona. A més, s'hi afegirà un crèdit que l'Institut Català de Finances no negarà a l'Ajuntament per a una obra que l'alcalde, Marc Aloy, ha xifrat en uns 30 milions d'euros.
De moment, caldrà anar pas a pas. El batlle ha explicat que ja s'ha liquidat l'anterior contracte amb l'estudi Balanzó-Barceló, l'encarregat de l'anterior projecte de remodelació del Nou Congost. Aquesta operació haurà costat uns 121.000 euros. A partir d'aquí, Aloy ha explicat que caldrà aprovar al consistori un canvi en un vial que havia de passar per l'esplanada on ha d'anar el nou recinte, uns deures que voldria tenir fets abans de l'estiu, i abans d'acabar l'any, tenir a punt la licitació. Com que encara falten passes, cap dels presents no s'ha volgut aventurar a avançar quan arrencarà una obra que ocuparà uns 12.000 metres quadrats.
A l'acte, a part dels dos polítics, el regidor d'Esports, Anjo Valentí, i la delegada del govern català a la Catalunya Central, Elia Tortolero, també hi han estat els representants dels clubs de bàsquet beneficiaris amb la construcció. Per part del Bàsquet Manresa, el seu gerent, Carles Sixto, Imma Torrecillas en nom del Manresa Club Bàsquet Femení i Xavier Clavero, president del Manresa 2015.
El regidor Álvarez ha explicat que "soc aquí per fer visible el suport de les institucions i les administracions púbiques al nou pavelló del Congost. També vinc com a part visible del CSD i de la Diputació i el fet que tots estiguem en la mateixa línia ho ha de fer més fàcil".
Augmentar la velocitat
Álvarez ha matisat que, a més de la seva part a l'hora de pagar el projecte, "també farem un acompanyament a l'hora de gestionar el crèdit amb l'Institut Català de Finances" i també s'ha congratulat del pla de xoc de 9 milions d'euros per a les instal·lacions esportives de la ciutat que es va presentar divendres.
Per la seva banda, Aloy ha recordat que el 1992, quan es va construir el Nou Congost, "l'Ajuntament tampoc no va anar sol, sinó que hi va haver una suma de voluntats". Segons ha explicat, un cop desestimat el projecte de remodelació, tothom veu clar que cal un nou pavelló i ha negat que s'hagi perdut el temps perquè "tot el que hem avançat fins ara ens servirà a l'hora d'incrementar la velocitat en el futur". En aquest sentit, ho ha equiparat amb la preparació d'unes vacances en què "el viatge és el més curt i el que s'allarga més és el procés". Ha animat a "gaudir d'aquest procés", tot i que no ha volgut posar dates a tot plegat.
A més, ha afegit que "el pavelló ha de servir per a d'altres esdeveniments socials i culturals, però sense tenir un equip a l'ACB no el tindríem, no disposaríem de capacitat de construir un equipament d'aquestes dimensions". Ha afirmat que "fa temps que treballem en aquest projecte i avui podem dir que tindrem una bona part dels diners garantida per poder fer front a l'obra".
Al seu torn, el regidor d'Esports, Anjo Valentí, ha recordat la declaració institucional de la majoria de grups polítics a favor del nou pavelló i també que la presència d'un nou equipament pot provocar que l'actual Nou Congost passi a satisfer les necessitats d'instal·lacions que ara mateix hi ha a la ciutat.
