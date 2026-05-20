Bàsquet/Lliga Endesa
Resignació al Baxi Manresa pel futur d'Álex Reyes
El club no fa comentaris oficials sobre la possible sortida del jugador, però es dona per fet que acceptarà una de les ofertes que té per marxar
El Baxi Manresa no fa comentaris oficials sobre què passarà amb el futur de l'ala Álex Reyes, vinculat a equips com al Joventut en les últimes setmanes, però internament es dona per fet que no seguirà al club, tot i que hi renovés el febrer passat. En les últimes setmanes han sorgit informacions que el vinculaven a Badalona, tot i que aquesta no és la seva única oferta, i el mateix jugador, en declaracions a El Ganxo després de guanyar a Girona, no es va voler mullar en afirmar que "només estic centrat en els tres partits que queden" fins al final del curs.
El fet cert és que el periodista Xavi Ballesteros va explicar aquesta setmana, a Televisió de Badalona, que Reyes ja hauria comunicat al Baxi que paga la clàusula per deixar el club i que disposa de quatre ofertes que ha de valorar. Una seria del Joventut, però també ha sorgit amb força una de l'Unicaja. La dificultat de trobar jugadors de quota, per la fugida de joves a la lliga universitària dels Estats Units, i les dues grans temporades de Reyes al Congost, sobretot la darrera, el converteixen en una peça molt cobejada.
De fet, la seva renovació del febrer passat ja hauria estat feta, per part del Bàsquet Manresa, en previsió d'aquest escenari. El basquetbolista palentí d'adopció acabava la seva relació amb el club aquest estiu i, ampliant el contracte, els bagencs aconsegueixen que, si marxa, calgui pagar traspàs. Ell mateix, en l'entrevista que va concedir aleshores a Regió7, admetia que "tots els contractes tenen clàusules de sortida" i, malgrat que també afirmava que el seu cap era al Congost, com està demostrant fins al final, anticipava el presumible final d'una història a la qual queden dos capítols.
