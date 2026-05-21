Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodatges a ManresaAuditori d'IgualadaPatum 2026Agressió a ManresaJonathan AndicEutanàsia
instagramlinkedin

Bàsquet/Lliga Endesa

La Marea Vermella del Baxi Manresa pujarà a Montserrat el proper diumenge, 7 de juny

La comitiva, amb el tècnic, Diego Ocampo, i menbres de l'equip tècnic, està organitzada per la Grada d'Animació-Bàsquet Manresa Supporters, Fora Dubtes, Territori Vermell i diversos aficionats

Diego Ocampo tornarà a ser a una pujada a Montserrat, com la del setembre del 2024

Diego Ocampo tornarà a ser a una pujada a Montserrat, com la del setembre del 2024 / Joaquim Alberch/ACB Photo

Regió7

Manresa

Les entitats Grada d'Animació-Bàsquet Manresa Supporters, la penya Fora Dubtes, Territori Vermell i diversos aficionats del Bàsquet Manresa organitzaran el proper diumenge, 7 de juny, la primera Pujada de la Marea Vermella del Bàsquet Manresa a Montserrat, un acte obert a l'afició que ha de servir de cloenda de la temporada.

Només tres dies abans de la visita del papa Lleó XIV, els expedicionaris tenen previst sortir de la plaça de la Font Gran de Monistrol de Montserrat a dos quarts de deu del matí i seguir pel camí de les Aigües, considerat el més fàcil i accessible per arribar a la basílica caminant. Es preveu arribar-hi cap a dos quarts de dotze del migdia.

La jornada comptarà amb la presència de l'entrenador, Diego Ocampo, i membres de l'equip tècnic. Les persones que no segueixin aquesta ruta, podran arribar-hi pels seus mitjans amb cotxe o cremallera.

Un cop a dalt, hi haurà l'encesa d'un ciri, com a mostra d'agraïment de la temporada, la foto de grup i un beure conjunt en un establiment de la zona.

Notícies relacionades

La tornada serà lliure i cada participant podrà baixar amb els seus propis mitjans. Amb aquest acte, les entitats organitzadores volen tancar la temporada al costat de l'afició i reforçar el sentiment de comunitat, de pertinença a un territori i d'orgull de club.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
  2. Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
  3. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  4. Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
  5. Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
  6. La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
  7. Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
  8. El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius

La Marea Vermella del Baxi Manresa pujarà a Montserrat el proper diumenge, 7 de juny

La Marea Vermella del Baxi Manresa pujarà a Montserrat el proper diumenge, 7 de juny

La caseta de Bad Bunny: l’escenari pel qual han passat Penélope Cruz, Javier Bardem, Bad Gyal i LeBron James

La caseta de Bad Bunny: l’escenari pel qual han passat Penélope Cruz, Javier Bardem, Bad Gyal i LeBron James

El jutge Calama bloqueja comptes de l’expresident Zapatero

El jutge Calama bloqueja comptes de l’expresident Zapatero

El Baxi-Madrid de l'última jornada canvia d'hora

El Baxi-Madrid de l'última jornada canvia d'hora

Condemnat a 13 anys de presó per assassinar i esquarterar amb una motoserra el seu company de pis a Piera

Condemnat a 13 anys de presó per assassinar i esquarterar amb una motoserra el seu company de pis a Piera

Casserres aposta per la fibra òptica municipal

Casserres aposta per la fibra òptica municipal

Quines són les professions més ben pagades a Barcelona?

Quines són les professions més ben pagades a Barcelona?

Jonathan Andic manté la vicepresidència del consell de Mango, que tanca files amb ell

Jonathan Andic manté la vicepresidència del consell de Mango, que tanca files amb ell
Tracking Pixel Contents