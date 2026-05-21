Bàsquet/Lliga Endesa
La Marea Vermella del Baxi Manresa pujarà a Montserrat el proper diumenge, 7 de juny
La comitiva, amb el tècnic, Diego Ocampo, i menbres de l'equip tècnic, està organitzada per la Grada d'Animació-Bàsquet Manresa Supporters, Fora Dubtes, Territori Vermell i diversos aficionats
Regió7
Les entitats Grada d'Animació-Bàsquet Manresa Supporters, la penya Fora Dubtes, Territori Vermell i diversos aficionats del Bàsquet Manresa organitzaran el proper diumenge, 7 de juny, la primera Pujada de la Marea Vermella del Bàsquet Manresa a Montserrat, un acte obert a l'afició que ha de servir de cloenda de la temporada.
Només tres dies abans de la visita del papa Lleó XIV, els expedicionaris tenen previst sortir de la plaça de la Font Gran de Monistrol de Montserrat a dos quarts de deu del matí i seguir pel camí de les Aigües, considerat el més fàcil i accessible per arribar a la basílica caminant. Es preveu arribar-hi cap a dos quarts de dotze del migdia.
La jornada comptarà amb la presència de l'entrenador, Diego Ocampo, i membres de l'equip tècnic. Les persones que no segueixin aquesta ruta, podran arribar-hi pels seus mitjans amb cotxe o cremallera.
Un cop a dalt, hi haurà l'encesa d'un ciri, com a mostra d'agraïment de la temporada, la foto de grup i un beure conjunt en un establiment de la zona.
La tornada serà lliure i cada participant podrà baixar amb els seus propis mitjans. Amb aquest acte, les entitats organitzadores volen tancar la temporada al costat de l'afició i reforçar el sentiment de comunitat, de pertinença a un territori i d'orgull de club.
