Bàsquet | Lliga Endesa
Louis Olinde torna a ser baixa en l'últim desplaçament de la temporada del Baxi Manresa
Diego Ocampo no podrà comptar amb l'ala-pivot alemany, que no està al 100% i que no viatja amb els seus companys fins a l'illa de Gran Canària
El Baxi Manresa afrontarà l'últim desplaçament de la temporada sense un dels seus pilars a les posicions interiors, Louis Olinde. L'ala-pivot alemany va poder disputar minuts de qualitat en el darrer partit al Nou Congost davant del Casademont Saragossa, però durant la setmana no s'ha acabat de trobar bé, i Diego Ocampo ha preferit prescindir dels seus serveis abans del partit que enfrontarà els manresans amb el Dreamland Gran Canària dissabte el vespre (20.00 hores).
Segons ha explicat el tècnic d'Ourense en la roda de premsa prèvia a l'enfrontament, "el Louis està regular i hem decidit que es quedarà aquí. És molt millor que descansi i que es prepari per a la propera setmana". El bon estat de la resta de peces de la plantilla han permès a Ocampo prendre aquesta decisió, ja que "l'hem descartat, perquè em sembla que no està al cent per cent, que és el que necessitem".
Les molèsties que han atabalat Olinde en aquest darrer tram de la temporada venen derivades d'un cop al cap que va rebre en el primer partit de la darrera aturada de les Finestres FIBA. L'ala-pivot nascut a Hamburg va disputar el segon enfrontament amb la selecció amb una cinta al cap, però de tornada a Manresa va començar a trobar-se malament. El Baxi no ha volgut prendre riscos des d'aleshores, i Olinde només ha disputat tres dels darrers dotze partits a la Lliga ACB.
