Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa no té pietat del Gran Canària i suma la quinzena victòria (80-87)
L'equip bagenc, novament amb rotació llarga, domina en tot moment a Las Palmas, amenaçarà el desè lloc en l'últim partit i deixa els insulars en una posició molt delicada
El Baxi Manresa ha sumat aquest dissabte el tercer triomf seguit, quinzè en total a la lliga (80-87), i lluitarà fins al darrer partit per ser desè. Caldria vèncer el Madrid per primer cop en 28 anys divendres i que el Breogán perdés a casa amb el Saragossa. En tot cas, l'equip d'Ocampo ha assegurat el lloc número 11, per davant del Girona, a costa d'un Gran Canària que queda en una posició gairebé tràgica, perquè l'Andorra i els aragonesos els poden igualar aquest diumenge en l'últim lloc de descens i ells acaben la lliga a València.
Kao ha començat el partit amb la seva esmaixada número 48 a la lliga, la qual cosa li feia batre un rècord de Harper Williams. Ja feia dos minuts que es jugava i, a partir d'aquí, s'han anat succeint avantatges per les dues bandes en un duel que no donava treva (10-9).
El ritme era el que afavoria els manresans que, des que tenen una rotació llarga, poden intensificar la intensitat. Obasohan, amb un triple en transició, ha situat el màxim avantatge i Paulicap ha sorprès amb un gran mat al vol, però els punts de Jefferson han ajudat els insulars a arribar al primer descans amb un empat a 22.
Obrint forat
El segon parcial arrencava amb un cop a Brooks, que havia de marxar a la banqueta, i amb un parcial de 0-1 en dos minuts i mig. Els manresans havien de jugar amb els nervis d'un equip que s'estava jugant la permanència i prémer en defensa. Un triple i un 2+1, amb tir lliure no aprofitat de Duke, posava el 26-31, amb el respectable nerviós i protestant els àrbitres.
Cap dels dos equips no estava encertat en el joc exterior (0 de 9 dels locals en triples i 1 de 9 dels visitants) i això evitava grans escapades. Malgrat que el Baxi ha assolit cinc punts de renda, amb grans minuts en la direcció i el tir de Dani Pérez (9 punts), i després del segon triple en tota la primera meitat, de Bassas, tenia un problema amb Metu (12 punts), que feia servir la seva envergadura per castigar Knudsen (35-38). Però quatre tirs lliures seguits, d'Oriola i Brooks, situaven un 35-42 al descans que mostrava que els bagencs tenien el comandament del duel.
I més que s'ha notat a l'inici del tercer període, amb tres triples seguits, novament de Dani Pérez, i ara de Reyes i de Brooks, per al 39-51. I els canaris amb 0 de 12 en tirs de tres i totalment fora del partit. Davant de la situació, entre el tècnic, Che García, i alguns jugadors han intentat posar pressió sobre els col·legiats, protestant-ho tot.
Ha semblat que donava resultat a l'inici, amb dues jugades iguals, falta i addicional, senyalitzades de manera diferent a cada zona, favorable als illencs. Però ara el Gran Canària tenia problemes amb la defensa de Duke sobre Metu, que ja no trobava tantes facilitats per anotar.
El partit estava en un moment en què el Baxi el podia trencar, quan Obasohan ha començat a treure faltes (49-60, a 2.37). Els canaris han aconseguit acabar el quart anotant els dos primers triples, mitjançant Wong i Robertson, que no n'havien tirat cap, però bons minuts de Duke han deixat un 57-69 al final del tercer període.
I tot semblava acabat quan Ubal, amb un triple, ha posat divuit punts de renda (57-75). Però aleshores el Gran Canària ha trobat la cistella. Els tirs de tres seguits de Wong i Albicy i un bàsquet de Metu han rebaixat la distància a deu en un tres i no res. Era un moment complicat, ja que Brussino estava entonat i, si s'acostava a més del 72-80, podia crear problemes. Però aleshores ha arribat una jugada determinant, amb tres rebots ofensius del Baxi i un triple des de la cantonada de Steinbergs, després d'un de Duke, per refredar-ho tot (72-83). Llavors han entrat tots els triples locals que no ho havien fet abans. Massa tard.
