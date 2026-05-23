Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Hem guanyat amb solvència a la pista d'un rival que s'ho jugava tot"
El tècnic gallec destaca el joc de tot l'equip per competir i vèncer a Las Palmas, malgrat les dificultats amb la defensa insular
El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, deia després del partit que "hem començat el partit concentrats, però el Gran Canària ha trobat bones situacions d'un contra un. Es notava que tenien ben preparada la transició defensiva i hem comès algunes errades. En el segon quart hem defensat molt millor i ha estat important el darrer minut, en què hem jugat bé i hem fet un parcial de 0-4 que ens ha donat moral per al tercer període".
En aquest, "hem anat a més, tot i que no les hem ficades de tres punts. És complicat fer-ho per la seva defensa, però hem estat bé penetrant en uns contra uns, bloqueig directe i traient faltes". Resumia afirmant que "hem guanyat amb solvència al camp d'un rival que s'ho jugava gairebé tot avui i estic molt content amb els jugadors, que han demostrat que jugant en equip es pot competir bé a l'ACB".
Ocampo ha fet èmfasi en la defensa sobre Metu, en què "Knudsen i Steinbergs tenen marge de millora, tot i que és difícil fer-ho. Hem estat bé en els traps i en l'activitat d'anar a robar. També és complicat tapar Wong. Hem estat sòlids i disciplinats seguint l'estratègia del partit".
També ha lloat Bassas, exjugador del Gran Canària, que "ha vingut amb moltes ganes de competir i d'aprendre. A mi m'ha ajudat molt. No l'importa l'edat, sinó millorar l'equip i treballar".
