Bàsquet
Lliga Endesa: Una última setmana amb molts focus d'atenció
L'última plaça de descens és la que centra més atenció, però també està en joc la darrera de play-off, els llocs entre els vuit primers i la lluita pel desè lloc del Baxi Manresa, amb una jornada sencera i quatre partits ajornats per disputar-se
Els últims set dies de la lliga regular de la Lliga Endesa tenen moltes incògnites per aclarir. N'hi ha dues per damunt de les altres: qui serà l'equip que acompanyi el Granada cap a Primera FEB i quin serà el vuitè ocupant de la zona de play-off i rival del Reial Madrid en els quarts de final. Però n'hi ha d'altres de secundàries, com les posicions entre els vuit primers i també la lluita el Baxi Manresa per mirar de ser desè, tot i que sembla que, un cop superat el Girona, aquesta posició no serà cabdal en la lluita per ser a Europa el proper curs.
El drama
Casademont Saragossa, amb 9 triomfs, i MoraBanc Andorra i Gran Canària, amb 10, es jugaran el descens. El triomf dels del principat a Lleida (88-116) i la derrota aragonesa amb l'UCAM (90-100) ho deixa tot en mans de l'equip de la capital de l'Ebre. És l'únic a qui falten dos partits, ja que dimarts rep el València en un d'ajornat i, divendres, visita Lugo. Si no en guanya cap, baixa. Si obté un triomf, guanya qualsevol desempat, doble o triple. Aleshores, la pilota estaria a la taulada del Gran Canària, que viatja a València, o de l'Andorra, que rep el Barça. Si el Saragossa guanya els dos partits i ells queden empatats, baixarien els andorrans.
Il·lusió i por
La lluita per ser setè i vuitè i entrar al play-off entre La Laguna Tenerife, Surne Bilbao i Unicaja no només afecta la lliga, sinó la propera BCL. El perdedor dels tres, pot haver de disputar prèvia de la competició europea. A més, hi ha un duel directe divendres entre canaris i biscaïns, amb 17 punts per als de Ponsarnau a l'average. L'Unicaja, que té un triomf menys, ha de recuperar dimarts la mitja part no disputada a Badalona, en un duel que perdia per 53-33. No sembla probable que guanyi. En aquest cas, haurà de guanyar en l'últim partit a Vitòria i esperar un triomf del Tenerife, ja que té l'average guanyat amb el Bilbao.
El factor pista
Un fet condiciona la lluita per ser segon aquests dies: que el València haurà de jugar tres partits, dimarts a Saragossa, divendres rebent el Gran Canària i l'últim de tots, diumenge al Palau. Si guanya els tres, serà segon, però només que en perdi un i l'UCAM derroti el Lleida a casa, ho seran els murcians. El Barça necessita vèncer els dos partits per ser almenys tercer i evitar el Madrid fins a una hipotètica final.
Guanyar i esperar
I per acabar, el Baxi Manresa, que aspira a ser desè. No només hauria de vèncer el Reial Madrid a casa per primer cop en 28 anys, sinó esperar, ja que el seu partit és abans, a que el Breogán perdi a casa contra un Saragossa molt necessitat. Molts punts d'interès en moltes poques hores.
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- La dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada bromeja sobre la mort d’Isak Andic i la possible implicació del seu fill
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Metgessa víctima d'una agressió explica el cas: 'Van arribar els crits i els insults, fins que em va voler picar
- Alerten de la presència de Listeria en formatges frescos de quatre marques
- La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER