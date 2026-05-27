Bàsquet | Lliga Endesa
Dani Pérez tancarà divendres la seva etapa al Baxi Manresa
El base de l'Hospitalet, capità de l'equip, disputarà contra el Reial Madrid i al Nou Congost el seu darrer partit amb la samarreta del conjunt manresà
El Baxi Manresa ha fet públic aquest migdia que Dani Pérez disputarà divendres, a les sis de la tarda, el seu darrer partit amb la samarreta del club manresà. El base de l'Hospitalet de Llobregat, actual capità de l'equip, ho ha explicat ell mateix en un breu missatge que el club ha fet públic a les xarxes socials després de l'entrenament que ha fet l'equip al pavelló del Nou Congost.
Dani Pérez és el jugador en actiu que més temporades encadenava al primer equip del Baxi Manresa, set. El base català va arribar a la capital del Bages la temporada 2019-2020, i des d'aleshores ha estat un dels pals de paller sobre el qual s'han construït els diferents projectes del primer equip manresà. Alguns de molt gloriosos com els de la temporada 2021/22, i altres en què l'equip ha patit més, però sempre assolint la permanència a la Lliga Endesa.
Pérez tanca la seva etapa al Baxi Manresa amb un palmarès de dues Lligues Catalanes (les de la temporada 2021/22 i la de la 2025/26) i un subcampionat de la Basketball Champions League, el de la mítica Final a Quatre a Bilbao de la 2021/22. En totes les competicions, i segons dades que ha compartit el periodista manresà Xavier Prunés, Pérez és el jugador amb més partits en competició continental amb 65.
En totes les competicions oficials n'ha disputat 275, i ha repartit 1.474 assitències, el rècord de la història de l'entitat. En aquestes set temporades completes, el base de l'Hospitalet ha contribuït també anotant 1.669 punts. El partit de divendres l'empatarà amb Rafa Martínez com el sisè jugador que més partits ha jugat amb el club manresà, només per darrere de Ferran Laviña, Joan Creus, Jordi Creus, Joan Peñarroya i Jordi Singla.
Una trajectòria històrica a l'ACB
Aquest esperit solidari i la seva gran visió de joc l'han convertit també en el màxim assistent de la història del club a l'ACB, amb un total de 1.019 passades de cistella, que encara podria fer créixer en el partit de divendres. No és l'únic rècord en el qual sobresurt la figura del base de l'Hospitalet a la història del club, ja que Pérez és el desè jugador que més partits ha defensat la samarreta del club manresà, i el vuitè en minuts sobre el parquet.
Dani Pérez ocupa el setè lloc a la llista de màxims recuperadors de la història del Baxi a la Lliga Endesa amb 177, i només que en sumés dues en el partit contra el Madrid escalaria fins al sisè lloc de la taula, superant un altre base històric del club com Ferran Laviña. El canvi de dinàmica en el bàsquet internacional i la millora que ha experimentat amb les temporades, també el fan ocupar el setè lloc en triples convertits a la lliga, amb 206.
El capità de l'equip també tanca el top-10 històric de valoració a l'ACB amb un total de 1.444 crèdits, i encara que no ha estat mai un anotador compulsiu, ocupa el divuitè lloc en la llista de màxims anotadors de l'entitat manresana, amb 1.269 punts. L'extensa temporada de Dani Pérez al Baxi i la seva capacitat per atacar la cistella també el situen dins del top-10 a la llista de faltes rebudes.
L'elevat impacte en el joc organitzatiu de l'equip i el ritme frenètic que ha caracteritzat el Baxi en les darreres temporades també fa que el base de l'Hospitalet ocupi el segon lloc en una estadística negativa, la de pèrdues de pilota totals amb 413. Una dada que es converteix en positiva quan es compara amb la d'asssitències, ja que significa que el capità del Baxi ha repartit 2,5 passades de cistella per cadascuna que no ha arribat a destí.
Subscriu-te per seguir llegint
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Deplegament del camió escala de Bombers per treure de casa un dona ferida en un accident de bici