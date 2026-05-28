Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa lluitarà fins l'últim dia per ser desè i trencar la mala ratxa contra el Reial Madrid
Els bagencs tornaran a tenir l'absència d'Olinde en un duel que es jugarà a mitja tarda i que servirà per acomiadar, com a mínim, Dani Pérez
El Baxi Manresa s'acomiada aquest divendres de la temporada en una tarda d'emocions. L'afició podrà acomiadar Dani Pérez, que s'acomiada després de set temporades al club i d'haver-se convertit en el màxim assistent de la història. Segurament no serà l'últim que diu adeu, tot i que, de moment, no ha transcendit oficialment cap altre nom. A més, visita el Congost un Madrid que no hi perd des del 1998, que ja té la feina feta a la lliga, en què acabarà com a campió de la fase regular, però que acumula dues derrotes seguides, entre la final de l'Eurolliga i el partit de dimecres contra el Baskonia (83-88). Una hipotètica victòria bagenca faria que calgués esperar al torn de la nit per saber si el Breogán perd amb el Casademont Saragossa i l'equip acaba desè. Una derrota, el deixa definitivament en l'onzena posició.
Davant d’aquesta situació, en la prèvia del partit (18 hores, DAZN i Movistar), Diego Ocampo afirmava que «més que la classificació, el sentiment a final de temporada és d’orgull pels jugadors. Hem viscut moments molt difícils, sempre hem anat cap endavant, hem lluitat molt i això no és tàctica, ni córrer ni la puny dos. Estic molt content d’estar en un club amb una afició, uns jugadors i una directiva que sigui així».
Respecte del partit, «voldria acabar jugant amb la nostra identitat, sabent que són especialistes traient faltes de tir i què fem per evitar aquestes coses. A més, amb rotacions perquè es demana molt esforç. Si el partit va malament, cal competir fins al final. Sabem tots que l’afició, si jugues així, està amb tu». Tot i això, «mai és fàcil jugar contra el Madrid. Hem vist que han jugat bé aquesta temporada i han fet una final four increïble amb les baixes. Però el més important és pernsar en nosaltres».
Sobre un dels protagonistes de partit, Dani Pérez, Ocampo, que ha confirmat la baixa de Louis Olinde i que jugaran els mateixos que van guanyar a Gran Canària, deia que "estic encantat d'haver entrenat algú com ell. És una llegenda del Manresa, però això ho hem de celebrar després del partit. Ara volem jugar bé i després farem la festa que es mereix. I es mereix tant, que farem el millor".
