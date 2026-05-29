Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Hem arribat justos, però amb molt bona mentalitat"
El tècnic gallec es mostra "orgullós" de la temporada de l'equip i valora l'esforç del club per fitxar en el moment adequat per seguir competint amb garanties
Un assedegat i feliç Diego Ocampo deia després del partit que "hem jugat un partit molt complet, amb molt esforç per la falta d'encert en els tirs lliures i de tres. Però hem estat molt bé penetrant bé i jugant ràpid i acceptant els seus bàsquets de qualitat. Hem sabut patir molt bé en el tercer quart i en el darrer hem defensat bé i jugat amb valentia. Estic molt orgullós del partit de tots els jugadors".
El tècnic gallec creu que "és complicat valorar numèricament la temporada, però li poso una nota molt bona. No pels resultats. Aquests són la coseqüència de la bona feina de tothom, sobretot en els moments dolents en molts partits en què el risc de lesió augmenta. Llavors hem sabut reaccionar, sobretot el club, que ha fitxat en el moment adequat". En aquest moment "ens hem anticipat i no hem anat darrere. Aquest és un factor fonamental que els jugadors valoren perquè saben que el club fa el que cal".
Tot i la ratxa final de set victòries en nou partits, "hem arribat justos físicament al final, però amb jugadors de molt bona mentalitat. Hem arribat aquí millorant tots i per això hem competit millor".
